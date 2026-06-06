تطمينات للحزب..

أكدت مصادر مطلعة أن "حزب الله
" تلقى خلال الأيام الماضية سلسلة تطمينات مرتبطة بملف إعادة الإعمار
، وذلك عبر قنوات واتصالات متعددة بعضها أتى من جهات إيرانية معنية بشكل مباشر.
وبحسب المصادر، فإن هذه الرسائل هدفت إلى التأكيد أن مسار إعادة اعمار ما دمرته الحرب لن يتوقف رغم الضغوط المالية والسياسية الكبيرة في المنطقة.
كما أشارت المعلومات إلى أن الحزب يعتبر أن ملف الإعمار يشكل أولوية داخلية أساسية في المرحلة المقبلة، خصوصاً في القرى الحدودية الجنوبية. وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استمرار الاتصالات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بمستقبل التهدئة جنوب لبنان
ومسار المفاوضات الإقليمية.