وزارة الصحة: حماية الطواقم الطبية أولوية قصوى ولا تهاون مع المعتدين

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استنكرت ب "أشد العبارات الاعتداء السافر والآثم الذي تعرض له أحد الأطباء داخل قسم الطوارئ في بواسطة آلة حادة من قبل مرافقين لاحد المرضى، مما أدى إلى إصابته بجروح أثناء تأديته لواجبه الإنساني والمهني".وأكدت الوزارة أن "هذا العمل الهمجي والمرفوض يشكل اعتداءً صارخاً ليس فقط على الجسم الطبي والتمريضي، بل على أمن وكرامة كل مواطن يلجأ إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج، وهو ما لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه تحت أي ظرف من الظروف".وفي هذا السياق، اكدت أن "حماية المرافق الطبية، وتحصين حرمة المستشفيات، وتأمين السلامة الكاملة للطواقم الطبية والعاملين فيها، تشكل أولوية مطلقة وقصوى لدى العامة".وانطلاقاً من هذه المسؤولية، يتابع الوزير تفاصيل هذه الحادثة والتحقيقات الجارية فيها شخصياً وبشكل مباشر مع والقضائية المختصة، وذلك حرصاً منه على ملاحقة المعتدين بشكل حثيث ودون أي تهاون.وشددت الوزارة على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الفاعلين"، وطالبت اللبناني ب"إنزال أشد بالمعتدين لكي ينال المرتكبون جزاءهم العادل والرادع وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه التطاول على الصروح الاستشفائية أو مسّ سلامة رسل الإنسانية".وختاماً، توجهت الوزارة بالتمنيات بالشفاء العاجل للطبيب المصاب، مجددة التزامها "الوقوف سداً منيعاً لحماية القطاع الصحي وضمان بيئة آمنة لتقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين".