تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الصحة: حماية الطواقم الطبية أولوية قصوى ولا تهاون مع المعتدين

Lebanon 24
06-06-2026 | 10:45
A-
A+
وزارة الصحة: حماية الطواقم الطبية أولوية قصوى ولا تهاون مع المعتدين
وزارة الصحة: حماية الطواقم الطبية أولوية قصوى ولا تهاون مع المعتدين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استنكرت وزارة الصحة العامة ب "أشد العبارات الاعتداء السافر والآثم الذي تعرض له أحد الأطباء داخل قسم الطوارئ في مستشفى طرابلس الحكومي بواسطة آلة حادة من قبل مرافقين لاحد المرضى، مما أدى إلى إصابته بجروح أثناء تأديته لواجبه الإنساني والمهني". 
Advertisement


وأكدت الوزارة أن "هذا العمل الهمجي والمرفوض يشكل اعتداءً صارخاً ليس فقط على الجسم الطبي والتمريضي، بل على أمن وكرامة كل مواطن يلجأ إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج، وهو ما لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه تحت أي ظرف من الظروف".


وفي هذا السياق، اكدت وزارة الصحة أن "حماية المرافق الطبية، وتحصين حرمة المستشفيات، وتأمين السلامة الكاملة للطواقم الطبية والعاملين فيها، تشكل أولوية مطلقة وقصوى لدى وزير الصحة العامة".



وانطلاقاً من هذه المسؤولية، يتابع الوزير ناصر الدين تفاصيل هذه الحادثة والتحقيقات الجارية فيها شخصياً وبشكل مباشر مع السلطات الأمنية والقضائية المختصة، وذلك حرصاً منه على ملاحقة المعتدين بشكل حثيث ودون أي تهاون.


وشددت الوزارة على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الفاعلين"، وطالبت القضاء اللبناني ب"إنزال أشد العقوبات بالمعتدين لكي ينال المرتكبون جزاءهم العادل والرادع وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه التطاول على الصروح الاستشفائية أو مسّ سلامة رسل الإنسانية".

وختاماً، توجهت الوزارة بالتمنيات بالشفاء العاجل للطبيب المصاب، مجددة التزامها "الوقوف سداً منيعاً لحماية القطاع الصحي وضمان بيئة آمنة لتقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين".
مواضيع ذات صلة
نقابة الأطباء تطالب بتشديد الإجراءات بحق المعتدين على الطواقم الطبية
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
العناني عقب مراجعة لبنان: حماية الصحافيين أولوية قصوى وضمانة لبناء السلام
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الصندوق العالمي للآثار: حماية التراث العربي أولوية قصوى في ظل الصراعات الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط لا تزال أولوية قصوى
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى طرابلس الحكومي

وزارة الصحة العامة

السلطات الأمنية

مستشفى طرابلس

وزارة الصحة

ناصر الدين

وزير الصحة

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:41 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:37 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:07 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-06-06
Lebanon24
12:41 | 2026-06-06
Lebanon24
12:37 | 2026-06-06
Lebanon24
12:07 | 2026-06-06
Lebanon24
12:04 | 2026-06-06
Lebanon24
12:00 | 2026-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24