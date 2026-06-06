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لبنان

وضع حجر الأساس لمشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوّض في القليعات

Lebanon 24
06-06-2026 | 23:11
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وضع حجر الأساس لمشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوّض في القليعات
وضع حجر الأساس لمشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوّض في القليعات photos 0
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أُطلقت لبنان السبت أعمال تأهيل مطار رينيه معوض في القليعات في عكار تمهيداً لتشغيله خلال أشهر، بعد سنوات من التحضير.
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وقد وصف رئيس الحكومة نواف سلام الخطوة بأنها "قرار سياسي وإنمائي بامتياز"، مشدداً على أن إطلاق العمل فيه "استعادة لمعنى الدولة، واستعادة لوثيقة الطائف"، مشيراً إلى "أننا نحول الإنماء المتوازن إلى ورقة عمل".
 

وقال سلام في حفل الافتتاح: "لسنا هنا أمام مدرج، وإلى جانب طائرة مدنية، ومشروع قاعة ركاب جديدة فحسب، بل نحن هنا أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز: ألّا تبقى منطقة عكّار خارج أولويات الدولة الإنمائية"، لافتاً إلى أن المحافظة الشمالية "بقيت لعقود تعاني من الحرمان، والتهميش، وضعف الاستثمار في البنى التحتية، والخدمات، وفرص العمل".
 

وأكد أن "إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات ليس مشروعاً استثمارياً فحسب، بل هو خطوة في صلب الإنماء المتوازن، وفي صلب العدالة بين المناطق، وفي صلب مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها".
 

وقال: "أتينا إلى القليعات لنضع حجر الأساس لهذه الورشة، على متن طائرة تجارية، في رسالة واضحة أن هذا المطار لم يعد فكرة مؤجلة، بل أصبح مساراً بدأ يتجسد فعلاً"، لافتاً إلى أن الحكومة "تراهن على أن يفتح تشغيل هذا المطار أمام عكّار والشمال فرصاً جديدة في العمل، والخدمات، والنقل، والشحن، والتجارة، والسياحة".
 

وشدد على أن "هذا المطار ليس بديلاً عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. فلبنان يحتاج إلى بنية جوية حديثة، ومتكاملة، كما يحتاج إلى ربط مناطقه بالدورة الاقتصادية الوطنية". وقال: "قريباً تكون الرحلات من هذا المطار قد انطلقت، فلا تبقى عكار منطقة على أطراف الوطن، بل تصير مركزاً اقتصادياً فاعلاً فيه، وبوابة من بوابات لبنان على الشقيقة سوريا، ومحيطه العربي، لا بل على العالم الأرحب".
 

وتوقع وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامني أن يدخل المطار "حيز التشغيل الفعلي بعد بضعة أسابيع ليكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين، وإسطنبول، ودبي".
 
 
وتحدث عن خطط لتوسيع الوجهات نحو المملكة العربية السعودية، والقاهرة، وأثينا في مراحل لاحقة. وتتواصل السلطات اللبنانية مع شركات طيران منخفضة التكلفة، مثل "راين إير" و"بيغاسوس"، لتعمل في المطار كذلك، بحسب الوزير.


وقال الرئيس نجيب ميقاتي : مبروك للبنان اطلاق العمل بمطار الرئيس رينيه معوض -القليعات. وكلنا أمل بأن هذه الخطوة التي استغرقت سنوات من التحضير ستساهم في تحقيق الانماء المتوازن في كل لبنان وفي الشمال بشكل خاص.


ويفترض أن تستغرق أعمال التأهيل ثلاثة أشهر على الأقلّ، على أن يدخل المطار رسمياً في الخدمة في تشرين الثاني 2026.
 
 
وتتولّى أعمال التأهيل شركة "سكاي لاونج" اللبنانية التي نشرت على صفحتها على منصة "إنستغرام" السبت مقطع فيديو لرحلة تجريبية بين مطار بيروت ومطار القليعات.
 
 
وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة زياد منلا إتمام تشييد مبنى المسافرين "خلال تسعين يوماً بعد استكمال الموافقات، والتراخيص المطلوبة". وسيكون المطار قادراً على استيعاب "114 ألف مسافر في السنة الأولى، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 600 ألف بحلول السنة الرابعة"، بحسب ما جاء في كلمة منلا في حفل افتتح أعمال التأهيل.
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