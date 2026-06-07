الضاحية "منطقة تجريبية"؟

تتحدّث أوساط معنية بالشأن العسكري عن إمكانية وصول المفاوضات بين وإسرائيل إلى وضع ملف الضاحية الجنوبية لبيروت على طاولة البحث، خصوصاً أنها تُعتبر "المعقل الأساس" لـ" " في لبنان.

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وذكرت المصادر أنَّ سعي المفاوضين إلى اعتماد مناطق "تجريبية" في حيث لا سلطة فيها إلا للدولة ، قد يُطبق أيضاً على الضاحية، بينما مطلب دخول الجيش إلى هذه المنطقة ليس جديداً، بل هو في الأساس مطلب قديم برز خلال الحرب الحالية.



وأوضحت المصادر أن دخول الجيش إلى الضاحية وفرض سلطته هناك يُمثل اختباراً كبيراً، في حين أن مسألة مروره بسلاسة قد لا تُعتبر مضمونة لاسيما أن الاعتراض سيأتي من جهة "حزب الله".



وبحسب المصادر، فإنّ ستبقى متجهة نحو ما سيتقرّر بشأن الملف الأمني للضاحية، خصوصاً أنّ جنبت هذه المنطقة "حالياً" وفي الوقت الراهن أي ضربات إسرائيلية، ما قد يتيح للدولة التحرك فيها من جهة، وشملها بخطة الحكومة المُعلنة بشأن " .. مدينة منزوعة السلاح".

