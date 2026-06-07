تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحذيرات متواصلة.. نزوح متزايد واحتياجات كبيرة في لبنان

Lebanon 24
07-06-2026 | 04:21
A-
A+
تحذيرات متواصلة.. نزوح متزايد واحتياجات كبيرة في لبنان
تحذيرات متواصلة.. نزوح متزايد واحتياجات كبيرة في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من أن الاحتياجات الإنسانية في لبنان لا تزال كبيرة جداً، في ظل تزايد أعداد النازحين وتضرر الخدمات الأساسية بفعل الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء المتكررة، ولا سيما في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأشارت المنظمة إلى أن التصعيد تسبب بأضرار واسعة ونزوح متجدد، فيما تضررت مرافق صحية أو أُغلقت نتيجة المخاطر الأمنية أو نزوح كوادرها، ما زاد من صعوبة وصول السكان إلى الرعاية الطبية.

واستجابةً لذلك، وسّعت "أطباء بلا حدود" تدخلها الطارئ في آذار، عبر نشر تسع عيادات متنقلة لتقديم الرعاية مباشرة إلى المجتمعات المتضررة التي لم تعد قادرة على الوصول إلى المرافق الصحية.

وتقدّم هذه العيادات خدمات أساسية تشمل الاستشارات الطبية والدعم النفسي، ورعاية الحالات الحادة والمزمنة، إضافة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية واللقاحات.

وخلال الأسابيع الستة الماضية، قدّمت فرق المنظمة أكثر من 2730 استشارة طبية عبر هذه العيادات.

لكن المنظمة أوضحت أنها اضطرت، بسبب المخاوف الأمنية وموجات النزوح الجديدة خارج الضاحية، إلى تعليق العمل في نصف عياداتها المتنقلة، على أن يُستأنف العمل فيها عندما تسمح الظروف بذلك.

كما تدعم "أطباء بلا حدود" إعادة تأهيل ستة مراكز للرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تنفيذ أنشطة مرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وسط مخاوف متزايدة بشأن العودة الآمنة في ظل استمرار النزوح وتدهور الخدمات العامة والبنية التحتية الأساسية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: نزوح من كريات شمونة وبعض المستوطنات الشمالية بسبب قصف حزب الله المتواصل
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسيف: نزوح 390 ألف طفل لبناني وتصاعد الاحتياجات الطبية والإغاثية
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار استعرض مع المحافظين تدابير مواجهة أزمة النزوح واحتياجات المناطق
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24
التصعيد الإسرائيلي مستمر.. عملية نسف كبيرة في عريض مرجعيون وغارات متواصلة جنوبا
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الخدمات العامة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

النازحين

بلا حدود

إسرائيل

الغارات

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-06-07
Lebanon24
09:30 | 2026-06-07
Lebanon24
09:13 | 2026-06-07
Lebanon24
09:10 | 2026-06-07
Lebanon24
09:00 | 2026-06-07
Lebanon24
09:00 | 2026-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24