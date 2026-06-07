تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع نوه بتشغيل مطار القليعات

Lebanon 24
07-06-2026 | 06:16
A-
A+
جعجع نوه بتشغيل مطار القليعات
جعجع نوه بتشغيل مطار القليعات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان على أن "إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض في القليعات يحمل أبعاداً سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية. فليس من قبيل الصدفة أن يبقى تشغيل هذا المرفق الحيوي معطّلاً لعقود، إذ إن قوى الأمر الواقع التي كانت تتحكّم بمفاصل القرار الوطني حالت دون تنفيذ هذا المشروع، شأنه شأن الكثير من المشاريع التي كانت تصبّ في مصلحة اللبنانيين وتعزّز حضور الدولة ومؤسساتها".
Advertisement



وقال: "من هنا، فإن وضع تشغيل مطار القليعات موضع التنفيذ يشكّل مؤشراً واضحاً إلى التحوّل الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر، وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز. كما تكتسب هذه الخطوة أهمية إنمائية استثنائية بالنسبة إلى منطقة الشمال وعكّار تحديداً، لما ستوفّره من فرص استثمارية واقتصادية ووظيفية، وما ستؤدّي إليه من تنشيط للحركة التجارية والسياحية وتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق اللبنانية".



أضاف: "إلى ذلك، فإن تشغيل المطار سيساهم في تسهيل حياة المواطنين، من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي، بما ينعكس راحةً وخدمةً أفضل للبنانيين عموماً ولسكان الشمال وعكّار خصوصاً، وعسى أن تحظى مناطق بعيدة أخرى بتسهيلات وخدمات مماثلة".



وختم: "لا بدّ في هذه المناسبة من توجيه التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الذي أدرج هذا المشروع ضمن أولويات البيان الوزاري، وعمل بجدية ومثابرة على متابعة تنفيذه، وفاءً لالتزام حكومته تجاه اللبنانيين وحقّهم في دولة فاعلة ومنتجة وقادرة على تحقيق المشاريع التي طال انتظارها".
مواضيع ذات صلة
الحجار بحث أمن مطار بيروت والتحضيرات الأمنية لتشغيل مطار القليعات
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وضع حجر الأساس لمشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوّض في القليعات
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الدفاع والأشغال يبحثان خطط إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان من عكار: تشغيل مطار القليعات خطوة إنمائية مهمة
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

القوات اللبنانية

مجلس الوزراء

رفيق الحريري

سمير جعجع

اللبنانية

رئيس حزب

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-06-07
Lebanon24
09:30 | 2026-06-07
Lebanon24
09:13 | 2026-06-07
Lebanon24
09:10 | 2026-06-07
Lebanon24
09:00 | 2026-06-07
Lebanon24
09:00 | 2026-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24