إسرائيل نشرت فيديو لاستهداف منصات إطلاق صواريخ لـحزب الله

قال الجيش الإسرائيليّ في بيان، أنّه "دمّر منصات الإطلاق التي أطلق منها " " القذائف الصاروخية نحو بلدات ".

#مشاهد 🔸دمّر جيش الدفاع منصات الإطلاق التي أطلقت منها منظمة حزب الله الإرهابية القذائف الصاروخية نحو بلدات الشمال صباح اليوم. pic.twitter.com/blFKTmQ9Z9 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) June 7, 2026 Advertisement