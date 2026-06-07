إسرائيل نشرت فيديو لاستهداف منصات إطلاق صواريخ لـحزب الله

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#مشاهد 🔸دمّر جيش الدفاع منصات الإطلاق التي أطلقت منها منظمة حزب الله الإرهابية القذائف الصاروخية نحو بلدات الشمال صباح اليوم. pic.twitter.com/blFKTmQ9Z9
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 7, 2026
#مشاهد 🔸دمّر جيش الدفاع منصات الإطلاق التي أطلقت منها منظمة حزب الله الإرهابية القذائف الصاروخية نحو بلدات الشمال صباح اليوم. pic.twitter.com/blFKTmQ9Z9