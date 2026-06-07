خريس تفقد مركز إيواء النازحين في العباسية

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تفقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس مركز إيواء في ثانوية الشهيد محمد سعد في بلدة العباسية، يرافقه رئيس بلدية برج رحال المهندس داود ، ورئيس مكتب الصحة في – إقليم جبل عامل الدكتور حسن قصير، وعضو بلدية بدياس حسين غلموش.وكان في استقبالهم المستجيب الأول في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية محمد جفال، ومدير ثانوية الشهيد محمد سعد محمد العبد، وعدد من أعضاء لجنة إدارة المركز.وجال الوفد على العائلات النازحة واطلع على أوضاعها واحتياجاتها، لا سيما في المجالات الصحية والمعيشية والخدماتية، واستمع إلى مطالب الأهالي والصعوبات التي يواجهونها في ظل الظروف الراهنة.وأكد خريس خلال لقائه النازحين أن الوقوف إلى جانبهم ومؤازرتهم واجب وطني وإنساني، مشدداً على "ضرورة تأمين متطلبات الحياة الأساسية لهم، ولا سيما الرعاية الصحية والطبابة والخدمات الضرورية". ودعا النازحين إلى "تعزيز روح التضامن ورفع معنويات بعضهم البعض"، قائلاً "إن الله تعالى مع المظلوم في مواجهة الظالم، وإن الفرج آتٍ لا محالة، معرباً عن ثقته بأن الأهالي سيعودون إلى منازلهم مكرّمين ومرفوعي الرأس".كما لفت إلى أن لا يدّخر جهداً في متابعة أوضاع النازحين، سواء على المستوى السياسي أو من خلال تأمين مختلف أشكال الدعم والمساندة، بما يخفف من معاناتهم ويعزز صمودهم.وأثنى خريس على الجهود التي تبذلها البلديات والفعاليات الاجتماعية والأهلية والهيئات الإغاثية، مشيداً بدورها في خدمة النازحين وتأمين احتياجاتهم ومواكبة شؤونهم اليومية.وفي ختام الزيارة، تمنى على النازحين الالتزام بالبقاء داخل المركز وعدم التنقل إلا عند الضرورة القصوى، نظراً للمخاطر التي قد تنجم عن حركة الذهاب والإياب في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.