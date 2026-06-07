شهداء وجرحى في "غارة الضاحية"... ما الذي استهدفته إسرائيل؟ (صور وفيديو)

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غارة إسرائيلية على منطقة المريجة pic.twitter.com/ecDCjY2rTM
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 7, 2026
غارة إسرائيلية على منطقة المريجة pic.twitter.com/ecDCjY2rTM
غارة إسرائيلية على منطقة المريجة#lebanon24 pic.twitter.com/VcoiLr1Rdx
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 7, 2026
غارة إسرائيلية على منطقة المريجة#lebanon24 pic.twitter.com/VcoiLr1Rdx
فيديو جديد من مكان الإستهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/9bvTcuQWmw
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 7, 2026
فيديو جديد من مكان الإستهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/9bvTcuQWmw