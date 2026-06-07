شهداء وجرحى في "غارة الضاحية"... ما الذي استهدفته إسرائيل؟ (صور وفيديو)

استهدفت غارة إسرائيليّة، منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، قرب محطة هاشم.

وكشفت صحيفة " "، أنّ "مقاتلتين إسرائيليتين شاركتا في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت".





وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة، أنّ "الطائرتين الحربيتين أسقطتا 10 صواريخ".

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّه تمّ إستهداف شقتين في المريجة.

أما إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فقالت إنّه "بتوجيه من الإستخبارات، هاجم سلاح الجوّ "هدفًا ثمينًا" في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضافت أنّ "الضربة لم تستهدف شخصية محددة".

في المقابل، أشارت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "هدف الضربة في الضاحية هو مقرّ لـ" " استُخدم في التخطيط لهجوم على مناطق وليس كبار المسؤولين في "الحزب".

وأضافت أنّ " أبلغت بالهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل تنفيذه".

بيان مشترك

وفي هذا السياق، صدر بيانٌ مشترك عن رئيس الحكومة الإسرائيليّة نتيناهو ووزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، جاء فيه: "يُهاجم الجيش الإسرائيليّ الآن الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك ردًا على إطلاق "حزب الله" النار باتجاه أراضي إسرائيل.

وأضاف البيان: "تقوم إسرائيل باستهداف مراكز قيادة تابعة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت". وقال كاتس: "سلاح الجوّ الإسرائيلي استهدف الآن غرفة عمليات في الضاحية الجنوبية لبيروت". زامير

كما قال الإسرائيلي إيال زامير: "لقد وافقت على خطط لمواصلة تعميق عمليات استهداف "حزب الله".

نزوح



وبعد الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت المريجة، تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح خوفاً من إستمرار .

وجرحى

علم " "، أنّ 7 أشخاص استشهدوا في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.





وبحسب المعلومات، أُصيب أيضاً 10 أشخاص في الغارة.