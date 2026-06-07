ترامب يتحدث عن ضربة على حزب الله...اليكم التفاصيل!

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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "أن إسرائيل تريد أن تشن هجوماً دقيقاً على حزب الله ويمكننا ان نساعدهم بذلك او ان اجعل سوريا تقوم بذلك".
وأضاف أن الولايات المتحدة باتت قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن هناك نقطتين عالقتين فقط في المفاوضات، ولا يعتقد أنهما تمثلان عقبة كبيرة.
وأكد ترامب أنه يريد أن يتضمن أي اتفاق بندًا يضمن عدم تطوير إيران أو شراء أو امتلاك أسلحة نووية، محذرًا من أنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق، فإن واشنطن ستلجأ إلى عمل عسكري "صارم للغاية" ضد طهران.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفتح الباب أمام علاقات أفضل بين الطرفين، مشيرًا إلى إمكانية التعاون لإزالة وتدمير ما وصفه بـ"الغبار الذري" باستخدام معدات أميركية، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا. وقال: "المرشد الإيراني الأعلى مصاب إصابة بالغة للغاية".