ترامب يتحدث عن ضربة على حزب الله...اليكم التفاصيل!

أكد الرئيس الأميركي، ، "أن تريد أن تشن هجوماً دقيقاً على ويمكننا ان نساعدهم بذلك او ان اجعل تقوم بذلك".

وأضاف أن باتت قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق مع ، مشيرًا إلى أن هناك نقطتين عالقتين فقط في المفاوضات، ولا يعتقد أنهما تمثلان عقبة كبيرة.

وأكد أنه يريد أن يتضمن أي اتفاق بندًا يضمن عدم تطوير إيران أو شراء أو امتلاك أسلحة نووية، محذرًا من أنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق، فإن ستلجأ إلى عمل عسكري "صارم للغاية" ضد .

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفتح الباب أمام علاقات أفضل بين الطرفين، مشيرًا إلى إمكانية التعاون لإزالة وتدمير ما وصفه بـ"الغبار الذري" باستخدام معدات أميركية، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا. وقال: "المرشد الأعلى مصاب إصابة بالغة للغاية".