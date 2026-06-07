تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترامب يتحدث عن ضربة على حزب الله...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
07-06-2026 | 11:20
A-
A+
ترامب يتحدث عن ضربة على حزب الله...اليكم التفاصيل!
ترامب يتحدث عن ضربة على حزب الله...اليكم التفاصيل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "أن إسرائيل تريد أن تشن هجوماً دقيقاً على حزب الله ويمكننا ان نساعدهم بذلك او ان اجعل سوريا تقوم بذلك".

وأضاف أن الولايات المتحدة باتت قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن هناك نقطتين عالقتين فقط في المفاوضات، ولا يعتقد أنهما تمثلان عقبة كبيرة.

وأكد ترامب أنه يريد أن يتضمن أي اتفاق بندًا يضمن عدم تطوير إيران أو شراء أو امتلاك أسلحة نووية، محذرًا من أنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق، فإن واشنطن ستلجأ إلى عمل عسكري "صارم للغاية" ضد طهران.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفتح الباب أمام علاقات أفضل بين الطرفين، مشيرًا إلى إمكانية التعاون لإزالة وتدمير ما وصفه بـ"الغبار الذري" باستخدام معدات أميركية، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا. وقال: "المرشد الإيراني الأعلى مصاب إصابة بالغة للغاية".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي يتحدث عن معادلة جديدة: "حزب الله" مقابل هذه الدولة
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 04:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أوروبيّ يتحدّث عن مسيّرات "حزب الله": لبنان أصبح ساحة المعركة المركزيّة
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 04:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 04:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيليّ موجود في لبنان يتحدّث عن مفاجأة أعدها "حزب الله": التهديد كبير
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 04:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-06-07
Lebanon24
16:42 | 2026-06-07
Lebanon24
16:09 | 2026-06-07
Lebanon24
16:00 | 2026-06-07
Lebanon24
15:50 | 2026-06-07
Lebanon24
15:48 | 2026-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24