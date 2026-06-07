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لبنان

قبل غارة الضاحية.. هذا ما أبلغته إسرائيل لترامب

Lebanon 24
07-06-2026 | 11:28
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قبل غارة الضاحية.. هذا ما أبلغته إسرائيل لترامب
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نقل موقع أكسيوس عن مصادر ومسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن استمرار هجمات حزب الله الصاروخية يمنحها الحق في تنفيذ ضربات داخل بيروت. وبحسب المصادر، أبلغت إسرائيل الإدارة الأميركية مسبقاً بالغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على الهجوم الصاروخي الأخير الذي نسبته إلى حزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الأخير، عقب اعتراض قذائف أطلقها حزب الله باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف ما وصفها ببنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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