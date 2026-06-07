قبل غارة الضاحية.. هذا ما أبلغته إسرائيل لترامب

نقل موقع أكسيوس عن مصادر ومسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن أبلغت أن استمرار هجمات الصاروخية يمنحها الحق في تنفيذ ضربات داخل . وبحسب المصادر، أبلغت إسرائيل مسبقاً بالغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على الهجوم الصاروخي الأخير الذي نسبته إلى حزب الله.

وكان الجيش قد شن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الأخير، عقب اعتراض قذائف أطلقها حزب الله باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف ما وصفها ببنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.