اعتبر النائب الدكتور ان الدعوة إلى إلغاء الامتحانات الرسمية "ليست انتقاصاً من قيمة الشهادة الرسمية"، وقال في بيان: "تابعت باهتمام كلمة وزيرة التربية والتعليم العالي، وأؤكد كامل الاحترام والتقدير لشخصها وللجهود التي بذلتها الوزارة خلال سنة دراسية استثنائية بكل المقاييس. غير أن ما ورد في كلمة معاليها يؤكد حجم الظروف القاسية التي عاشها الطلاب اللبنانيون هذا العام. فقد تحدثت عن الحرب والخوف والنزوح وفقدان الأمان والاستقرار، وأشارت إلى الإجراءات الاستثنائية التي اضطرت الوزارة إلى اعتمادها نتيجة هذه الظروف".

أضاف: "وإذا كانت الدولة نفسها تعترف بأن السنة الدراسية لم تكن طبيعية، فكيف يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؟ لقد شهدت مناطق عديدة موجات نزوح متكررة، وتحولت مدارس إلى مراكز إيواء، فيما تعطلت الدراسة أو تأثرت في مناطق أخرى بفعل الأوضاع الأمنية، ما أدى إلى تفاوت واضح في الظروف التعليمية بين الطلاب. لقد زرنا كأعضاء في المدارس والتقينا الإدارات والمعلمين والأهالي والطلاب، واطلعنا عن قرب على حجم المعاناة والتحديات التي واجهها القطاع . ومن هنا، فإن الدعوة إلى إلغاء الامتحانات الرسمية هذا العام ليست انتقاصاً من قيمة الشهادة الرسمية، بل مطالبة بالعدالة التربوية والإنصاف في ظروف استثنائية".

وشدد على ان "قيمة الشهادة لا تُقاس فقط بإجراء الامتحان، بل بقدرة حماية العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبنائها. فالطلاب أثبتوا صمودهم واستمرارهم في التعلم رغم كل الصعوبات، ومن واجب الدولة اليوم أن تنصفهم بقرار استثنائي يراعي الواقع الذي عاشوه".

وختم الحشيمي: "إنصاف الطلاب ليس تراجعاً عن المعايير، بل تمسكٌ بجوهر التربية ورسالتها الإنسانية".