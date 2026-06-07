في جونية...وفاة عامل بانهيار سقف محل تجاري

انهار سقف محلّ تجاري قيد الترميم لبيع الخردوات في السوق القديم في قرب مجمّع البالم، أثناء وجود عدد من العمال داخله اليوم الأحد.

وأدى الحادث إلى وفاة العامل السوري ، الذي كان يقيم في شاليه فوق سطح المحل المنهار، فيما أُصيب بجروح طفيفة نُقل على إثرها إلى .

وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني من مركز جونية وعناصر من اللبناني، وباشرت عمليات الإنقاذ والبحث، بالتوازي مع نقل الجريح إلى المستشفى.

كما فتحت في تحقيقاً لمعرفة أسباب الانهيار، وسط متابعة ميدانية لتقييم الأضرار والظروف المحيطة بالحادث.