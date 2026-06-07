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لبنان

في جونية...وفاة عامل بانهيار سقف محل تجاري

Lebanon 24
07-06-2026 | 13:37
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في جونية...وفاة عامل بانهيار سقف محل تجاري
في جونية...وفاة عامل بانهيار سقف محل تجاري photos 0
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انهار سقف محلّ تجاري قيد الترميم لبيع الخردوات في السوق القديم في جونية قرب مجمّع البالم، أثناء وجود عدد من العمال داخله اليوم الأحد.

وأدى الحادث إلى وفاة العامل السوري بلال موسى، الذي كان يقيم في شاليه فوق سطح المحل المنهار، فيما أُصيب شخص آخر بجروح طفيفة نُقل على إثرها إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي.

وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني من مركز جونية وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني، وباشرت عمليات الإنقاذ والبحث، بالتوازي مع نقل الجريح إلى المستشفى.

كما فتحت فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي تحقيقاً لمعرفة أسباب الانهيار، وسط متابعة ميدانية لتقييم الأضرار والظروف المحيطة بالحادث.

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مستشفى سيدة لبنان الجامعي

مستشفى سيدة لبنان

قوى الأمن الداخلي

الصليب الأحمر

فصيلة جونية

مستشفى سيدة

بلال موسى

يوم الأحد

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