الدفاع المدني: نفذّنا عمليات بحث وإنقاذ إثر انهيار سقف في جونية

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي: "نفّذت فرق الدفاع المدني اللبناني عمليات بحث وإنقاذ إثر انهيار سقف أحد المحال في منطقة ، وتمكّنت من انتشال جثمان شخص من الجنسية من تحت الأنقاض، ونقلته إلى أحد المستشفيات.

وتواصل الفرق المختصة متابعة الوضع الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لمقتضيات السلامة العامة، فيما تبقى اللبناني في جهوزية تامة للتدخل والاستجابة لأي طارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في كلّ المناطق ".