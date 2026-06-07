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لبنان

الدفاع المدني: نفذّنا عمليات بحث وإنقاذ إثر انهيار سقف في جونية

Lebanon 24
07-06-2026 | 04:30
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الدفاع المدني: نفذّنا عمليات بحث وإنقاذ إثر انهيار سقف في جونية
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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي: "نفّذت فرق الدفاع المدني اللبناني عمليات بحث وإنقاذ إثر انهيار سقف أحد المحال في منطقة جونية، وتمكّنت من انتشال جثمان شخص من الجنسية السورية من تحت الأنقاض، ونقلته إلى أحد المستشفيات.

وتواصل الفرق المختصة متابعة الوضع الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لمقتضيات السلامة العامة، فيما تبقى المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في جهوزية تامة للتدخل والاستجابة لأي طارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في كلّ المناطق اللبنانية". 

 

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المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني

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