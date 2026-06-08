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لبنان

كان سيهرب إلى إفريقيا.. موظف سرق بنكا لبنانيا وهكذا سقط!

Lebanon 24
08-06-2026 | 04:15
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كان سيهرب إلى إفريقيا.. موظف سرق بنكا لبنانيا وهكذا سقط!
كان سيهرب إلى إفريقيا.. موظف سرق بنكا لبنانيا وهكذا سقط! photos 0
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صدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقـات العامّة البلاغ الآتي: 

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والاختلاس في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 14-05-2026 توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام المدعو (ح. ش. مواليد عام 1983، لبناني) بسرقة مبلغ /429/ ألف دولار أميركي عائد لمصرف التمويل – فرع الحمرا أثناء نقله من مصرف لبنان إلى المصرف المذكور.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان تواجد المذكور وتوقيفه وضبط المبلغ المختلَس. ونتيجة المتابعة التقنية وخلال مدة زمنية قصيرة، تبيّن أن المذكور توجّه إلى مطار رفيق الحريري الدولي برفقة شخص آخر لمساعدته على الفرار إلى إحدى الدول الإفريقية ويدعى: ع. أ. (مواليد عام 1986، لبناني). بالتاريخ ذاته، ونتيجة المتابعة الفورية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المطار، تم توقيف المذكورَين داخل المطار، وضُبط بحوزتهما مبلغ /7870/ دولارًا أميركيًا.

وبتفتيش منزل الثاني، ضُبط مبلغ 420 ألف دولار أميركي.

بالتحقيق معهما، اعترف (ح. ش.) أنه يعمل بصفة موظف بريد لدى المصرف المذكور منذ العام 2011، وأنه خطط مسبقاً لعملية سرقة المبلغ المالي بعد علمه بمواعيد نقل الأموال الدورية من مصرف لبنان، وذلك بالاشتراك مع الثاني الذي كان من المقرَّر أن يساعده على الفرار إلى إحدى الدول الإفريقية، وتقاسم المبلغ المسروق بينهما، وأنه أقدم بتاريخ 14-05-2026 على استدراج الموظف المكلَّف بنقل الأموال وسلبه الكيس الذي يحتوي على المبلغ المالي، ثم فرّ إلى طريق المطار حيث التقى بالثاني وانتقلا سوياً إلى المطار تمهيداً لمغادرة الأراضي اللبنانية، إلا أنه تم توقيفهما قبل ذلك، واعترف (ع. أ.) بما نُسِبَ إليه.

تم استرجاع كامل المبلغ المسروق وتسليمه إلى إدارة مصرف التمويل.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
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