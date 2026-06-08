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لبنان

سلام للسفير الأميركيّ: لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية

Lebanon 24
08-06-2026 | 05:21
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سلام للسفير الأميركيّ: لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وتناول النقاش خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان، والتحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة في واشنطن.
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وكرر الرئيس سلام التأكيد أمام السفير عيسى أن لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية.
 
 
وكان سلام ترأس لاجتماع الوزاري الدوري في السرايا بحضور عدد من الوزراء.

بعد الاجتماع، قال وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص: "عُقد اليوم، كما في كل أسبوع، اللقاء الوزاري في السرايا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء. في مستهل اللقاء، أشار دولة الرئيس إلى مخاطر التصعيد الإيرانيالإسرائيلي وتداعياته، ولا سيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح، وكيفية استيعابها، حيث وصلنا إلى طاقة استيعابية قصوى في بيروت وصيدا وسائر المناطق، مع بقاء إمكانية للاستيعاب في الشمال والبقاع حسبما أشار دولة الرئيس".


أضاف:"عرض دولة الرئيس الاتصالات السياسية التي يجريها لبنان في إطار متابعة التطورات الراهنة والتعامل مع تداعياتها وعرض كل وزير حاجات وزارته، ولا سيما في الشؤون الإغاثية والإيوائية. كما طلب دولة الرئيس من معالي وزير الدفاع الوطني استعراض التطورات العسكرية وتداعياتها وكيفية الحد من الأعباء التي تتركها. فعرض معالي الوزير الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية التي لا توفر المدنيين، وتوقف أيضاً عند الاعتداءات على طاقم اليونيفيل وعناصره، وكذلك خصوصاً على الجيش اللبناني والقوى العسكرية حيث أنه، وفق الإحصاءات التي أتى بها معالي الوزير، سقط لنا شهداء عسكريون اعتباراً من الأول من آذار سنة 2026، وذلك على النحو الآتي: من الجيش 29 شهيدًا، ومن قوى الأمن الداخلي  3 شهداء، ومن الأمن العام شهيد واحد، ومن أمن الدولة 13 شهيدًا، ومن شرطة مجلس النواب شهيد واحد. كذلك توقف عند عدد الغارات في يوم واحد فقط، وهو يوم أمس، حيث بلغت 70 غارة، أما الصواريخ فبلغ عددها 33 صاروخًا".


ختم:"أما مجموع الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، من 17 نيسان ولغاية 7 حزيران 2026، فبلغ 3491 غارة جوية. ونحن نتحدث فقط عن الفترة التي يسري خلالها وقف إطلاق النار الذي يسعى لبنان إلى تثبيته. كما بلغ عدد عمليات التفجير 407 عمليات، وعمليات الجرف 6 عمليات، وهي تطال أماكن عدة، فيما بلغ عدد التوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6 توغلات . أما مجموع الشهداء فبلغ 3526 شهيدًا، ومجموع الجرحى 10733 جريحًا".
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