عبد المسيح: نرى مواقف جريئة من القيادات اللبنانية نحو استعادة الدولة المخطوفة سابقا

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب أديب عبد المسيح، مع وفد.وبعد اللقاء قال النائب عبد المسيح:" تباركنا اليوم مع وفد من القامات الكورانية من الأصدقاء والأحباء بزيارة سماحته لتهنئته بعيد الأضحى المبارك وبالعودة سالماً من مناسك الحج. وكان هناك وقفة لتأييد مواقفه الوطنية بامتياز ومواقف المجلس الشرعي الأعلى."أضاف :"وأكدنا لصاحب السماحة التزامنا بكل ما هو وطني بهذا البلد، التزامنا بمشروع وتوجه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ودولة القاضي نواف سلام، الذين يسعون إلى إنقاذ واللبنانيين من المحنة و"الورطة" التي نحن بها من وراء تعنت وخلفه بالاستفراد و بالتفرد بإسنادهم لدول نحن لا علاقة لنا بهم وبفتح جبهات نحن ما وافقنا عليها وبخطف مواقف اللبنانيين الرافضين رفضاً تاماً بجعل لبنان ساحة إلى الآخرين".أضاف: التزامنا بمشروع ، بمشروع لتوحيد الصفوف لاسترجاع الدولة المخطوفة سابقاً". اليوم بدأنا نرى مواقف جريئة، ومشاريع جريئة من القيادات نحو استعادة هذه الدولة ونحن خلفهم وخلف دار الفتوى باتجاهها الوطني وسنبقى دائماً بهذا التوجه وبهذا الخطاب إلى أن نصل إلى الهدنة المنشودة وإلى تحييد لبنان عن كل الصراعات الإقليمية".وختم عبد المسيح :"نحن دائماً يد، بيد وكتف على كتف مع صاحب السماحة ومع دار الفتوى".