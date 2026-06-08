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لبنان

إرتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة... إليكم بالتفاصيل كيف سيكون الطقس في لبنان

Lebanon 24
08-06-2026 | 05:55
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إرتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة... إليكم بالتفاصيل كيف سيكون الطقس في لبنان
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بخاصة خلال الفترة الصباحية.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس ربيعي دافئ ورطب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة نسبيا مما يزيد الشعور بالحر، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة الصباحية والمسائية.


الثلاثاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بخاصة خلال الفترة الصباحية.


الأربعاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .


الخميس:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.


- الحرارة على الساحل من 21 الى 26 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60  و 80%.

- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,27

- ساعة غروب الشمس: 19,47
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المديرية العامة للطيران المدني

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