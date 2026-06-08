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لبنان

مجلس إدارة "ايدال" زار الوزيرين مكي والبساط

Lebanon 24
08-06-2026 | 06:42
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مجلس إدارة ايدال زار الوزيرين مكي والبساط
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زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" الدكتور ماجد منيمنة، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، على رأس وفد أعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينة زيدان، عباس رمضان، ريم درباس، حسن الحلبي والمحامي روني سرياني.
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وبحسب بيان ل"إيدال" تأتي الزيارة "في خطوة تسبق تنظيم ورشة عمل في السراي الحكومي من أجل مناقشة سبل تفعيل عمل "الشباك الواحد لمتابعة التراخيص، وفي إطار جهود التحول الرقمي التي تبذلها "ايدال".

واطلع المجتمعون بداية على مشروع الحوكمة الذي تعمل عليه الوزارة ومنصة فرص العمل والتدريب التطوعي للطلاب الجامعيين، في ضوء مشروع "تعزيز الحوكمة في لبنان: نحو حوكمة شاملة ومفتوحة" الذي تم إطلاقه في الفترة الأخيرة".

وبحسب بيان ل"إيدال"، "أكد الوزير مكي على أن هذا المشروع يشكل مساحة لتبادل الممارسات الفضلى والدروس في مجال الحوكمة الشاملة والمنفتحة. كما يهدف إلى تعزيز الحوكمة العامة، والشفافية، والمساءلة في لبنان من خلال تدعيم الآليات المؤسسية، وتعزيز قدرات القطاع العام، وتشجيع اعتماد سياسات أكثر تركيزا على المواطن".

منيمنة

وعرض منيمنة لخطة تطوير عمل "الشباك الواحد" وتنظيمه كأداة أساسية لتسهيل الاستثمار وتسريع الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال". وأكد "أهمية تحديثه ليصبح منصة متكاملة رقميا وإداريا، تعكس توجها إصلاحيا يدعم بيئة الأعمال في لبنان، ويعزز القدرة التنافسية ويواكب أفضل الممارسات المعتمدة في الدول التي نجحت في استقطاب الاستثمارات النوعية".

كما زار الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وتم البحث في سبل تعزيز دور "إيدال" في جذب الاستثمارات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد منيمنة خلال اللقاء على "أولوية تطوير الشباك الواحد وربطه بمختلف الإدارات المعنية بالاستثمار لتسهيل معاملات المستثمرين وتعزيز تنافسية لبنان وتوفير الشفافية للمستثمر"، مؤكدا "أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".

واشار البيان الى ان الوزير البساط، "أكد أهمية توفير بيئة استثمارية حديثة ومحفزة، وتعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات العامة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام".
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