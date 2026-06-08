ذرائع للاستهداف.. لبنان يكشف زيف الفيديوهات الإسرائيلية حول قلعة الشقيف

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أصدرت (المديرية العامة للآثار) بياناً شديد اللهجة، دانت فيه الحملة التضليلية التي تقودها وسائل إعلام إسرائيلية عبر نشر خرائط ومقاطع مصورة تزعم استخدام "قلعة الشقيف" التاريخية لأغراض عسكرية من قبل ، مؤكدة أن هذه الادعاءات محض افتراء وتأتي في سياق التبرير المسبق لاحتلال الموقع أو تدميره.وأوضحت الوزارة أن التدقيق الفني في المواد والمشاهد التي يروجها الإعلام يثبت زيفها بوضوح؛ إذ تبين أن المواقع والأنفاق المزعومة تقع في مناطق بعيدة جداً عن حرم القلعة ومحيطها المباشر، ولا ترتبط بالمعلم الأثري بأي صلة.وشدد البيان على أن القلعة تخضع للإدارة والإشراف المباشرين من قِبل موظفي للآثار منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من عام 2000، حيث جرى ترميمها وفتحها كمعلم ثقافي وسياحي. لافتة إلى أن الموقع مدرج على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، ويتمتع بـ "الحماية المعززة" منذ تشرين الثاني 2024 بموجب اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية إبان النزاعات المسلحة.وفي ختام بيانها، حذرت الوزارة من أن أي مساس بالقلعة يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، مطالبة ومنظمة اليونسكو بالتدخل الفوري والعاجل لردع التهديدات وتحييد هذا الإرث الإنساني الفريد عن دائرة العمليات العسكرية.