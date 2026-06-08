قائد اليونيفيل: ميلوفان هو سابع جندي يضحي بحياته في سبيل السلام في جنوب لبنان

قال رئيس بعثة (اليونيفيل) وقائدها العام اللواء : "غادر الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش وطنه وأحباءه ليخدم في مهمة مُكرّسة لتحقيق الاستقرار والحوار والسلام".

وميلوفان هو سابع جندي حفظ سلام يضحي بحياته في سبيل السلام في منذ استئناف الأعمال العدائية مطلع آذار.

ونشرت صفحة اليونيفيل على "اكس" فيديو لعناصرها وهم يقدمون التحية للرقيب أول ميلوفان من ، الذي توفي متأثراً بجراحه البالغة إثر سقوط قذائف هاون على موقعه قرب الخميس الماضي.