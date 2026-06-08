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لبنان

قائد اليونيفيل: ميلوفان هو سابع جندي يضحي بحياته في سبيل السلام في جنوب لبنان

Lebanon 24
08-06-2026 | 08:33
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قائد اليونيفيل: ميلوفان هو سابع جندي يضحي بحياته في سبيل السلام في جنوب لبنان
قائد اليونيفيل: ميلوفان هو سابع جندي يضحي بحياته في سبيل السلام في جنوب لبنان photos 0
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قال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا: "غادر الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش وطنه وأحباءه ليخدم في مهمة مُكرّسة لتحقيق الاستقرار والحوار والسلام". 
 
وميلوفان هو سابع جندي حفظ سلام يضحي بحياته في سبيل السلام في جنوب لبنان منذ استئناف الأعمال العدائية مطلع آذار. 
 
ونشرت صفحة اليونيفيل على "اكس" فيديو لعناصرها وهم يقدمون التحية للرقيب أول ميلوفان من صربيا، الذي توفي متأثراً بجراحه البالغة إثر سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرجعيون الخميس الماضي.
 
 
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قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

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