قائد اليونيفيل: ميلوفان هو سابع جندي يضحي بحياته في سبيل السلام في جنوب لبنان

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"غادر الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش وطنه وأحباءه ليخدم في مهمة مُكرّسة لتحقيق الاستقرار والحوار والسلام." - رئيس البعثة وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا
ميلوفان هو سابع جندي حفظ سلام يضحي بحياته في سبيل السلام في جنوب لبنان منذ استئناف الأعمال العدائية مطلع آذار. https://t.co/1rbuF9IH5N pic.twitter.com/CCArEUDB69
— UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) June 8, 2026
"غادر الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش وطنه وأحباءه ليخدم في مهمة مُكرّسة لتحقيق الاستقرار والحوار والسلام." - رئيس البعثة وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا
ميلوفان هو سابع جندي حفظ سلام يضحي بحياته في سبيل السلام في جنوب لبنان منذ استئناف الأعمال العدائية مطلع آذار. https://t.co/1rbuF9IH5N pic.twitter.com/CCArEUDB69