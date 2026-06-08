بري بحث جهود وقف إطلاق النار مع عيسى والمبعوث الفرنسي ووفد القمة الروحية

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استقبل في عين التينة سلسلة لقاءات دبلوماسية وروحية مكثفة، تركزت على متابعة الأوضاع العامة والجهود المبذولة لإنقاذ البلاد والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.وفي هذا الإطار، التقى الرئيس شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على رأس وفد من اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية الإسلامية المسيحية، حيث تسلّم منهم نسخة من البيان الختامي للقمة. وأكد الشيخ أبي المنى عقب اللقاء على رسالة الوحدة الوطنية وتحصين السلم الأهلي، داعياً لتضافر الجهود الروحية والسياسية ومناشدة الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ ، لافتاً إلى أن الرئيس بري منفتح دائماً على الحوار والحلول.كما بحث الرئيس بري الأوضاع العامة والمستجدات الميدانية والسياسية، في ظل استمرار العدوان والعلاقات الثنائية، مع المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والمالية جاك لاجوجي، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.وبعد الظهر، التقى الرئيس بري السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، الذي كشف في تصريح له عن توضيح بعض النقاط التي كانت عالقة بشأن وقف إطلاق النار تمهيداً للوصول إلى وقف شامل. ونفى السفير عيسى وجود أي تواصل بين وحزب الله، مشيراً إلى أن الرئيس يبذل جهوداً يومية لوقف التصعيد، وأن الإدارة الأمريكية تسعى لعودة لبنان بلداً مستقلاً وتأمين انسحاب وإعادة الأراضي والأسرى فور الأطراف بالمطلوب منها.وحول الوضع الميداني، اعتبر السفير الأمريكي أن قصف الضاحية جاء رداً من إسرائيل على استهدافات الحزب، موضحاً في سياق آخر أن "المنطقة التجريبية" ستكون محمية بواسطة ولن تتعرض للقصف، وذلك لتمكين الأهالي من العودة الآمنة وإعادة الإعمار وتأهيل الخدمات كنموذج للمنطقة. وعن التزام الحزب بوقف النار، أشار عيسى إلى أن الرئيس بري سلمه رداً ستظهر نتائجه لاحقاً.