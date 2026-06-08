رئاسة مجلس الوزراء: هذا الفيديو مُزيّف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة

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ويهمّ رئاسة أن توضح أن الدكتور نواف سلام لم يُدلِ بأي تصريح من هذا النوع، وأن الفيديو المتداول مزيف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة.



كما يتابع المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء مع شركات التواصل الاجتماعي مسألة الفيديوهات المزيّفة التي تُنشر عبر هذه المنصات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.



وتدعو رئاسة مجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخّي الدقة، والتحقق من صحة المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية حصرًا للحصول على الأخبار والمواقف الصادرة عن الرئيس سلام ورئاسة مجلس الوزراء. يتم التداول بفيديو مُفبرك ومُنشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: "كلمة نواف سلام بعد خرق وإسرائيل وقف إطلاق النار"، على حسابات منصة MLGA التي تقوم بتوليد فيديوهات عالية الدقة بالذكاء الاصطناعي.ويهمّ رئاسة أن توضح أن الدكتور نواف سلام لم يُدلِ بأي تصريح من هذا النوع، وأن الفيديو المتداول مزيف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة.كما يتابع المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء مع شركات التواصل الاجتماعي مسألة الفيديوهات المزيّفة التي تُنشر عبر هذه المنصات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.وتدعو رئاسة مجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخّي الدقة، والتحقق من صحة المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية حصرًا للحصول على الأخبار والمواقف الصادرة عن الرئيس سلام ورئاسة مجلس الوزراء.

الجمهورية القوية

وكان وفد من تكتل الجمهورية القوية، زار باسم سمير جعجع، سلام، في السراي الحكومي، وضمّ النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني، أنطوان حبشي، رازي الحاج، غياث يزبك، نزيه متى، سعيد الأسمر.



وعقب اللقاء، أدلت النائب جعجع بتصريح جاء فيه: "نزور اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام باسم تكتل الجمهورية القوية، لنؤكد دعمنا الكامل للمواقف التي عبّر عنها في جلسة مجلس الوزراء، وللمسار الذي تسلكه الحكومة من أجل استعادة الدولة كامل سيادتها على أرضها وقرارها.



لقد وصل إلى هذه المرحلة نتيجة سنوات طويلة من مصادرة قرار الدولة وتوريطه في حروب وصراعات لا علاقة للبنانيين بها. وما يجري اليوم ليس خياراً سياسياً عادياً، بل فرصة تاريخية لوضع لبنان على سكة الدولة الفعلية.



نحن ندعم كل جهد يهدف إلى تحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف دوامة العنف والحروب، واستكمال تنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها.



لقد تعب اللبنانيون من الحروب والدمار والخسائر، ويتطلعون إلى دولة قوية وقادرة تحميهم وتؤمّن لهم الاستقرار والازدهار.



من هنا، نقول لدولة الرئيس: نحن إلى جانبكم في كل خطوة تصب في مصلحة لبنان، وفي كل مسعى يعيد للدولة هيبتها وسلطتها وقرارها الحر، لأن لا خلاص للبنان إلا بقيام دولة فعلية تحتضن جميع أبنائها وتحمي مستقبلهم."

عطية وقباني

كما استقبل سلام كلًّا من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، واطّلع منهما على سير العمل في التفتيش المركزي ومجلس الإنماء والإعمار.