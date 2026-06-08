تجمع العلماء المسلمين يشيد بالرد الإيراني ويدعو السلطة اللبنانية لقبول اعتماد السفير شيباني

أشاد "تجمع العلماء المسلمين"، في بيان له، بالرد الصاروخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية
على شمال فلسطين المحتلة إثر الاعتداء الإسرائيلي
على منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية، معتبراً أن طهران أثبتت وفاءها بالتزاماتها تجاه لبنان
، ومؤكداً أن التدخل الإيراني
لجم العدو الصهيوني عن التمادي في قصف العاصمة بيروت
وضاحيتها.
ورأى التجمع أن الإعلانات الأميركية بشأن عدم علم واشنطن
المسبق بالضربة الإسرائيلية
أو دعوة تل أبيب لعدم الرد هي "ادعاءات كاذبة" دحضتها الاعترافات الإسرائيلية بمشاركة الولايات المتحدة
في اعتراض الصواريخ، مشيراً إلى أن المقترح الأميركي الحالي بتهدئة متبادلة لن يثني إيران
عن الاستمرار حتى التزام
الكيان بوقف تام وشامل لإطلاق النار في لبنان.
وثمّن البيان الموقف الإيراني المربوط بوقف الاعتداءات على لبنان وطهران معاً، داعياً السلطة اللبنانية
إلى اغتنام الفرصة لتصحيح علاقاتها مع إيران، بدءاً بتوجيه الشكر لها وقبول أوراق اعتماد السفير محمد رضا رؤوف شيباني. كما طالب التجمع "المقاومة
الإسلامية" بإبقاء يدها على الزناد وتصعيد عملياتها حتى ينصاع العدو للوقف الكامل لإطلاق النار، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وضمان عودة النازحين وإعادة الإعمار.