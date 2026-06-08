لبنان يواجه معادلة "الضاحية مقابل المستوطنات".. "حزب الله" يغيّر قواعد الاشتباك مع إسرائيل

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بقيت الجبهة الجنوبية مفتوحة على تصعيد اسرائيلي واسع، بالتزامن مع تداعيات متزايدة على الداخل اللبناني؛ فقد حذّر رئيس الحكومة نواف سلام من أن وصيدا ومناطق أخرى بلغت «طاقتها الاستيعابية القصوى» مع تزايد أعداد النازحين، بينما لا تزال هناك قدرة محدودة على الاستيعاب في والضنية.كما عرض ميشال منسّى حصيلة الخروق لوقف إطلاق النار بين 17 نيسان و7 حزيران والتي بلغت 3491 غارة جوية و407 عمليات تفجير و6 عمليات جرف و6 توغلات برية. وأظهرت الأرقام الرسمية أن حصيلة جراء الحرب والاعتداءات الإسرائيلية بلغت 3526 شهيدا، بينما تجاوز عدد الجرحى 10733 مصاباً، بينما شهد يوم واحد فقط تنفيذ 70 غارة إسرائيلية مقابل إطلاق 33 صاروخاً.في المقلب ، وعقب توقّف المواجهات بين وإيران، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن المجلس الوزاري المصغّر الذي اجتمع أمس قرّر وقف الهجمات على واستمرار العملية العسكرية في جنوب ، وأكد أن "لا قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت".وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه لن يقبل بتثبيت معادلة استهداف إيران، إسرائيل كلما ضربت الضاحية الجنوبية، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في لبنان ضد "، وحذّر من "أن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيؤدي إلى هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت" .وكتبت" الشرق الاوسط": أعاد التصعيد المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله»، من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى التهديدات الإسرائيلية باستهدافها مجدداً، ليطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تكريس معادلة «الضاحية مقابل المستوطنات». وزاد من أهمية هذا التساؤل دخول إيران المباشر على خط المواجهة عبر قصفها إسرائيل رداً على استهداف الضاحية، في خطوة حملت دلالات تتجاوز البعد العسكري إلى إعادة تأكيد ارتباط الساحة بحسابات الصراع الإقليمي. وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اعتراض 3 مقذوفات أُطلقت من لبنان باتجاه قواته العاملة في الجنوب، يرى خبراء عسكريون أن ما يجري لا يزال أقرب إلى مرحلة اختبار المعادلات، ومحاولات فرضها من قبل مختلف الأطراف، أكثر منه انتقالاً إلى قواعد اشتباك ثابتة ومستقرة يمكن عدُّها إطاراً نهائياً للمواجهة في المرحلة المقبلة.وكتب ثائر عباس في" الشرق الاوسط": قالت مصادر ميدانية متابعة للقتال الدائر بين «حزب الله» وإسرائيل، إن الحزب غيّر قواعد الاشتباك الراسخة إلى حد بعيد.وأوضحت المصادر إن أدوات القتال المتبعة تشير إلى أن الحزب وإسرائيل كانا خلال الفترة الفاصلة بين 2024 والحرب الأخيرة، بصدد الاستعداد لمعركة طويلة، تقوم على حرب استنزاف. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار، تراجع الحزب عن استخدام الصواريخ، وخفف من كثافة المسيّرات الانتحارية، كما تراجع عن استخدام الصواريخ الموجهة ضد المدرعات والدبابات لسهولة كشف مُطلِقها، وأدخل المحلقات الانقضاضية (FPV)، التي تطلق عبر تقنية الألياف الضوئية لتخطي التشويش الإلكتروني.وخلافاً للصورة الأولى التي ظهر بها الحزب بإطلاقه ستة صواريخ بدائية، كان بعدها أكثر تنظيماً وقوة، كاشفاً عن أسرار لم يُبَح بها خلال 15 شهراً من توقف القتال. وبلغت عملياته اليومية ضد الإسرائيليين نحو 100 عملية يومياً، كما قدم أسلحة جديدة نوعية إلى ساحة المعركة.