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لبنان

جولة السفير الاميركي اول ترجمة عملية لمحادثات واشنطن.. الرئاسة السورية: الشرع استقبل ميقاتي في قصر الشعب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-06-2026 | 01:00
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جولة السفير الاميركي اول ترجمة عملية لمحادثات واشنطن.. الرئاسة السورية: الشرع استقبل ميقاتي في قصر الشعب
جولة السفير الاميركي اول ترجمة عملية لمحادثات واشنطن.. الرئاسة السورية: الشرع استقبل ميقاتي في قصر الشعب photos 0
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اكتسبت جولة السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى على الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام أهمية استثنائية، باعتبارها أول ترجمة سياسية مباشرة لما انتهت إليه مباحثات "واشنطن 4" من تفاهمات أولية حول وقف إطلاق النار وترتيبات المرحلة المقبلة والتمهيد للجولة الخامسة من المفاوضات المقررة في 22 حزيران.
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وتقول مراجع ديبلوماسية واسعة الإطلاع  إنّ ما صدر عن السفير الأميركي وكثافة الرسائل التي أطلقها بعد لقاءاته ، تعكس قراراً أميركياً واضحاً بالدفاع عن التفاهمات التي أُنجزت في واشنطن وتذليل العقبات التي ظهرت في طريقها.
وتجمع القراءات الدبلوماسية والسياسية على أن أبرز ما خرجت به جولة عيسى هو تثبيت معادلة جديدة: لا توسيع للحرب، ولا عودة إلى الوراء في المفاوضات. 
وتشير الى ان واشنطن، وفق ما نقل السفير الأميركي، اتخذت قراراً واضحاً بمنع تمدّد المواجهة الأخيرة، وتتعامل مع الملف اللبناني باعتباره أولوية مباشرة للرئيس دونالد ترامب الذي يتابع تفاصيله بصورة يومية. ومن هنا اكتسب قوله إنّ «الجليد قد انكسر» وإنّ المفاوضات دخلت «مرحلة اللارعودة»، دلالة سياسية تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، لتؤشّر إلى أنّ المجتمع الدولي بات ينظر إلى التسوية اللبنانية كفرصة فعلية لإخراج لبنان من دوامة الحرب، وإعادة تثبيت سلطة الدولة على كامل القرار الوطني.
وكشفت مصادر مطلعة أن  بري كرر  للسفير الاميركي ما ورد في بيانه الأخير بشأن بيان واشنطن، مشدداً على مطلبين أساسيين: وقف إطلاق نار كامل وشامل من دون قيد أو شرط، براً وبحراً وجواً، ووقف أعمال التجريف والهدم، وأن يكون انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني متزامناً مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. وأضافت المصادر أن «الرئيس بري كان مرتاحاً للسياق الإيراني، ولا يزال مقتنعاً بأن لبنان يجب أن يستفيد من طاولة المفاوضات في إسلام آباد للضغط على إسرائيل وتحسين موقعه التفاوضي».
وكان السفير الاميركي صرح بعد جولته الرئاسية: نحن نعتقد أننا على الطريق الصحيح. قد تأخذ المفاوضات وقتاً، إذ ليس من المنتظر أن تحل كل المسائل في اجتماع واحد، واستمرار هذه المفاوضات يؤثّر إيجاباً على المسار العام في لبنان والمنطقة". 
وقال: "لقد وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، انكسر الجليد ونحن مستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته".
أوضح السفير عيسى أنه "سيكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان قرارنا أن يكون شاملاً، لكن كان هناك شيء يحتاج إلى توضيح أوضحناه اليوم".
وهل أخذ تعهداً من الرئيس بري حول التزام "حزب الله" بوقف إطلاق النار، أجاب: "اسألوا رئيس مجلس النواب، الرئيس بري أعطاني رداً وسنرى لاحقا".
وكشف أن "المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة لأبنائها وسيعودون إليها وستكون تحت حماية الجيش ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي. لا معنى أن يذهب الجيش إليها ولا يكون فيها ناس، يهمنا أن يعود الأهالي إليها ويبدأ الإعمار ويشقّوا الطرقات والكهرباء وتكون نموذجاً".
في المقابل، لفت امس اعلان الرئاسة السورية ان الرئيس السوري  أحمد الشرع استقبل الرئيس نجيب ميقاتي  في قصر الشعب في دمشق .

المصدر: لبنان 24
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