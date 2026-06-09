القوات غائبة "عن المشهد"

بات واضحاً في الفترة الأخيرة تراجع حضور "القوات اللبنانية
" المكثف في دعم المسار الذي يتخذه رئيس الجمهورية جوزيف عون
في مقاربته لملف حزب الله
، رغم أن هذا الملف يشكل إحدى أبرز القضايا
السياسية المطروحة على الساحة اللبنانية
.
هذا الغياب النسبي للمواقف العلنية أثار تساؤلات داخل الأوساط السياسية حول خلفياته وأسبابه، خصوصاً أن "القوات اللبنانية" كانت من أكثر القوى السياسية
تشدداً في هذا الملف خلال السنوات الماضية.
وتعتبر مصادر متابعة أن هذا المشهد يفتح الباب أمام قراءات متعددة منها ترك عون يخوض المعركة وحيدا ويتحمل نتائجها اذا كانت سلبية.