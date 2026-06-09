القوات غائبة "عن المشهد"

Advertisement

بات واضحاً في الفترة الأخيرة تراجع حضور " " المكثف في دعم المسار الذي يتخذه رئيس الجمهورية في مقاربته لملف ، رغم أن هذا الملف يشكل إحدى أبرز السياسية المطروحة على الساحة .هذا الغياب النسبي للمواقف العلنية أثار تساؤلات داخل الأوساط السياسية حول خلفياته وأسبابه، خصوصاً أن "القوات اللبنانية" كانت من أكثر تشدداً في هذا الملف خلال السنوات الماضية.وتعتبر مصادر متابعة أن هذا المشهد يفتح الباب أمام قراءات متعددة منها ترك عون يخوض المعركة وحيدا ويتحمل نتائجها اذا كانت سلبية.