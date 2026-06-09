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لبنان

استقرار مستمر في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

Lebanon 24
09-06-2026 | 01:42
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استقرار مستمر في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
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يسيطر طقس ربيعي  مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .

ويكون الجو الطقس قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل .
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الخميس:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .

الجمعة:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب، ودون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي البقاع.



-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%.

-حال البحر: هادئ ، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي:  760  ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:   5,26

-ساعة غروب الشمس:   19,48
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