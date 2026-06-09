استقرار مستمر في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

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يسيطر طقس ربيعي مستقر على والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .ويكون الجو الطقس قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل .الخميس:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب، ودون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي .-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%.-حال البحر: هادئ ، حرارة سطح الماء: 24 درجة.-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق-ساعة : 5,26-ساعة غروب الشمس: 19,48