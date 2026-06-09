استقرار مستمر في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .
ويكون الجو الطقس قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل .
الخميس:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .
الجمعة:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب، ودون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي البقاع
.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%.
-حال البحر: هادئ ، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس
: 5,26
-ساعة غروب الشمس: 19,48