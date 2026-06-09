تحذير جديد لسكان مدينة صور.. اخلوا فورا!

Advertisement

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي انذاراً عاجلاً إلى سكان مدينة صور - بما فيها الحارة - والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفق ما يعرض في الخارطةواعتبر انه وفي ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهداف الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.وتابع: حرصًا على سلامتكم ندعوكم إلى إخلاء منازلكم فوراً وفق المنطقة المعروضة في الخارطة والانتقال الى شمال نهروتوجه الى المتواجدين في مدينة صور بما فيها سكان الحارة المسيحية فيها والى سكان المخيمات: شبريحا حمادية جل البحر زقوق المفدي البص المعشوق برج نبعا الحوش الرشيدية عين بعال، وقال: وجودكم بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية يعرض حياتكم للخطر.وتابع: مثلما حذرنا في الايام الماضية فإنه في أعقاب قيام عناصر حزب الله بالعمل داخل الحي المسيحي في المدينة سيضطر جيش الدفاع للعمل ضد نشاطاتهم الإرهابية في الحي على المدى القريب، كل مبنى يستخدمه حزب الله لاغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف.