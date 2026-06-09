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لبنان

تحذير جديد لسكان مدينة صور.. اخلوا فورا!

Lebanon 24
09-06-2026 | 02:35
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تحذير جديد لسكان مدينة صور.. اخلوا فورا!
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وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذاراً عاجلاً إلى سكان مدينة صور - بما فيها الحارة المسيحية - والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفق ما يعرض في الخارطة
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واعتبر انه وفي ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم. 
وتابع: حرصًا على سلامتكم ندعوكم إلى إخلاء منازلكم فوراً وفق المنطقة المعروضة في الخارطة والانتقال الى شمال نهر الزهراني.
وتوجه الى المتواجدين في مدينة صور بما فيها سكان الحارة المسيحية فيها والى سكان المخيمات: شبريحا حمادية جل البحر زقوق المفدي البص المعشوق برج الشمالي نبعا الحوش الرشيدية عين بعال، وقال: وجودكم بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية يعرض حياتكم للخطر. 
وتابع: مثلما حذرنا في الايام الماضية فإنه في أعقاب قيام عناصر حزب الله بالعمل داخل الحي المسيحي في المدينة سيضطر جيش الدفاع للعمل ضد نشاطاتهم الإرهابية في الحي على المدى الزمني القريب، كل مبنى يستخدمه حزب الله لاغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف.
 
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