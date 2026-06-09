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لبنان

اضرار كبيرة.. كهرباء لبنان: اعطال على شبكة النقل في الجنوب نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

Lebanon 24
09-06-2026 | 03:56
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اضرار كبيرة.. كهرباء لبنان: اعطال على شبكة النقل في الجنوب نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
اضرار كبيرة.. كهرباء لبنان: اعطال على شبكة النقل في الجنوب نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية photos 0
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن الاعتداءات الاسرائيلية الاخيره والمستمرة منذ الثاني من آذار المنصرم قد أدت الى أضرار جسيمة على شبكة النقل / توتر عالي مما تسبب بصعوبات بالغة في تامين التغذية الكهربائية في العديد من المناطق اللبنانية وخاصة الجنوب، ان هذه الاعطال التي طرأت بسبب العدوان موزعة على الشكل التالي:
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خروج محطة السلطانية 66 ك.ف من الخدمة بسبب تعرضها لقصف مباشر بتاريخ 19-03-2026، وقد قامت المؤسسة بتجهيز المعدات المطلوبة لاعمال الصيانة بانتظار توفر الظروف المناسبة للمباشرة بالتصليحات.
تعطل خطي النقل الرئيسيين 66 ك.ف اللذين يغذيان محطتي وادي جيلو والسلطانية في الاول من نيسان 2026 المنصرم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية، حيث اصيبا باضرار جسيمة ادت الى تدمير برج توتر عالي وتقطع نواقل بمناطق مختلفة، وقد باشرت المؤسسة فورا بتركيب برج جديد غير ان الفرق الفنية لم تستطع استكمال الاشغال بسبب حصول غارات عدة بالقرب من مواقع الاشغال حيث نجى العمال بإعجوبه من الاصابة مما اضطرهم الى اخلاء مواقع العمل تاركين خلفهم معدات الصيانة معلقة على ابراج التوتر العالي لحين توفر الظروف الامنية المطلوبة لاستكمال الاشغال.
خروج محطة التحويل الرئيسية 220 ك.ف في صور من الخدمة بتاريخ 16-04-2026، على اثر انقطاع نواقل خط زهراني-صور 220 ك.ف، وقد نجحت المؤسسة بإصلاح الخط بتاريخ 18-04-2026 واعادة التغذية الكهربائية لمحطة صور، أي تغذية مدينة صور وضواحيها، خلال وقف اطلاق النارالذي لم يستمر طويلا.
خروج محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في مرجعيون من الخدمة بتاريخ 28-05-2026 على اثر تعطل خط النقل الرئيسي عبد العال-مرجعيون 66 ك.ف. بسبب الاعتداءات الاسرائيلية بالقرب من المحطة حيث دمر برج توتر عالي. ان خط النقل هذا هو الخط الوحيد الذي بقي بالخدمة يغذي محطة مرجعيون الرئيسية بعد خروج الخط الرديف السلطانية- الطيبة- مرجعيون 66 ك.ف خلال شهر آذار 2026 بسبب الاعتداءات الاسرائيلية حيث لحقت به اضرار جسيمة لم نستطع تحديدها لغاية تاريخه بسبب وقوع الخط في المناطق التي ما تزال تحت الاحتلال، وعليه باتت محطة التحويل الرئيسية في مرجعيون معزولة كليا من مصدري محطة صور ومعمل عبد العال، علما ان محطة مرجعيون تغذي مناطق واسعة من قضاء مرجعيون، شبعا، العرقوب وحاصبيا وهي جميعا خارج التغذية الكهربائية حاليا.
كما ان هذا الخط نفسه عاد وتعرض لاضرار جسيمة اخرى يوم أول من أمس بتاريخ 7/6/2026 على اثر القصف الاسرائيلي على بلدتي يحمر وقليا في البقاع الغربي.
وتقوم المؤسسة منذ الانسحاب الاسرائيلي من بلدتي بلاط ودبيين بالاتصالات الحثيثة مع الجيش اللبناني بالتوازي مع الصليب الاحمر الدولي ليقوم بدوره بالمؤازرة واخذ الموافقات المطلوبة لتأمين مواقع العمل للمباشرة بالتصليحات على مسار الخط من مرجعيون وصولا الى معمل عبد العال.
وعليه أمام هذا الواقع الأليم فإنّ المؤسسة تودّ إعلام المواطنين الأعزّاء، أنّها تقوم بأقصى طاقتها لإصلاح الأعطال في مناطق الإعتداءات في الجنوب من موازنتها الخاصة ووارداتها الذاتية حصراً، وستباشر باستكمال التصليحات حين توفر الظروف المؤاتية وأخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المعنيّة لتأمين مواقع العمل حفاظاً على أرواح عمّالها ومستخدميها.
إنّ مؤسسة كهرباء لبنان ستفيد أهالي الجنوب بأي جديد بهذا الشأن فور توفر معطيات جديدة.
 
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