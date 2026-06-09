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لبنان

مخزومي استقبل المبعوث الفرنسي.. لا تعافي بلا حصر السلاح وإصلاح المصارف

Lebanon 24
09-06-2026 | 05:24
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مخزومي استقبل المبعوث الفرنسي.. لا تعافي بلا حصر السلاح وإصلاح المصارف
مخزومي استقبل المبعوث الفرنسي.. لا تعافي بلا حصر السلاح وإصلاح المصارف photos 0
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أعلن النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة "إكس"، عن استقباله المبعوث الاقتصادي الخاص للرئيس الفرنسي جاك دو لاجوجي، في دارته، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وممثلي الكتل النيابية، مؤكداً أن اللقاء يأتي في لحظة دقيقة وصعبة يمر بها لبنان والمنطقة.
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وأكد مخزومي أن مسألة سلاح حزب الله تبقى القضية المركزية غير المحسومة التي تؤثر على سيادة لبنان، جازماً بأنه لا يمكن تحقيق أي تعافٍ مستدام من دون دولة تحتكر حصراً قرار الحرب والسلم.

وأوضح أن استعادة سلطة الدولة تحدٍ أمني ومالي في آن معاً، لافتاً إلى أن توسع "الاقتصاد النقدي الموازي" أضعف مؤسسات الدولة وقلّص الشفافية وعزل قطاعات واسعة عن النظام المصرفي الرسمي، مشدداً على أن إعادة بناء قطاع مصرفي موثوق هي المدخل الأساسي للحد من نفوذ البنى الموازية.

وأشاد مخزومي بالدعم الفرنسي المستمر، موضحاً أن النقاش ركّز على إعادة هيكلة القطاع المالي اللبناني كشرط أساسي للنمو وإعادة الإعمار واستعادة الثقة.

واعتبر أن إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية يمثل خطوة أساسية لحماية حقوق المودعين وتحديد المسؤوليات، بما يتماشى مع الممارسات الدولية ويدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وختم بالقول إن التحدي الحالي يكمن في تجاوز العقبات السياسية والمؤسساتية التي تعيق تنفيذ هذه الإصلاحات لتمكين لبنان من استعادة دوره الاقتصادي.
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