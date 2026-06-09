مخزومي استقبل المبعوث الفرنسي.. لا تعافي بلا حصر السلاح وإصلاح المصارف

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أعلن النائب ، عبر منصة "إكس"، عن استقباله المبعوث الاقتصادي الخاص للرئيس الفرنسي جاك دو لاجوجي، في دارته، بحضور هيرفيه ماغرو وممثلي الكتل النيابية، مؤكداً أن اللقاء يأتي في لحظة دقيقة وصعبة يمر بها والمنطقة.وأكد مخزومي أن مسألة سلاح تبقى القضية المركزية غير المحسومة التي تؤثر على سيادة لبنان، جازماً بأنه لا يمكن تحقيق أي تعافٍ مستدام من دون دولة تحتكر حصراً قرار الحرب والسلم.وأوضح أن استعادة تحدٍ أمني ومالي في آن معاً، لافتاً إلى أن توسع "الاقتصاد النقدي الموازي" أضعف وقلّص الشفافية وعزل قطاعات واسعة عن النظام المصرفي الرسمي، مشدداً على أن إعادة بناء قطاع مصرفي موثوق هي المدخل الأساسي للحد من نفوذ البنى الموازية.وأشاد مخزومي بالدعم الفرنسي المستمر، موضحاً أن ركّز على إعادة هيكلة القطاع المالي اللبناني كشرط أساسي للنمو وإعادة الإعمار واستعادة الثقة.واعتبر أن إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون المالية يمثل خطوة أساسية لحماية حقوق المودعين وتحديد المسؤوليات، بما يتماشى مع الممارسات الدولية ويدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع . وختم بالقول إن التحدي الحالي يكمن في تجاوز العقبات السياسية والمؤسساتية التي تعيق تنفيذ هذه الإصلاحات لتمكين لبنان من استعادة دوره الاقتصادي.