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لبنان

هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية والغربية

Lebanon 24
09-06-2026 | 12:40
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هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية والغربية
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان " أن قوات لواء غفعاتي تواصل نشاطها شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن العمليات تهدف إلى "تصفية عناصر مسلحة وإزالة التهديدات" عن مواطني إسرائيل.

ووفق البيان، فإن "القوات الاسرائيلية قتلت أكثر من 40 عنصراً من حزب الله منذ بدء النشاط في المنطقة".

وأضاف الجيش أن "قواته عثرت خلال الأيام الأخيرة على عدة مخازن أسلحة تابعة لحزب الله داخل مبانٍ مدنية في بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية، مشيراً إلى أن المضبوطات شملت بنادق كلاشينكوف، وقذائف وصواريخ مضادة للدروع، ومخازن ذخيرة، وقنابل يدوية، وأجهزة اتصال، وطائرات مسيّرة، ومعدات قتالية أخرى".

ولفت البيان إلى أن "أحد المخازن كان داخل مبنى مدني ويُستخدم من قبل عناصر "قوة الرضوان"، حيث عُثر بداخله على عشرات قطع السلاح إلى جانب سرير طفل وبنى تحتية مدنية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "هذه الأسلحة تُستخدم من قبل عناصر حزب الله في تنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في المنطقة".

 
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