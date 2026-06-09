هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية والغربية

أعلن الجيش في بيان " أن قوات لواء غفعاتي تواصل نشاطها شمال في ، مشيراً إلى أن العمليات تهدف إلى "تصفية عناصر مسلحة وإزالة التهديدات" عن مواطني .

ووفق البيان، فإن "القوات الاسرائيلية قتلت أكثر من 40 عنصراً من منذ بدء النشاط في المنطقة".

وأضاف الجيش أن "قواته عثرت خلال الأيام الأخيرة على عدة مخازن أسلحة تابعة لحزب الله داخل مبانٍ مدنية في بلدتي الغربية وزوطر الشرقية، مشيراً إلى أن المضبوطات شملت بنادق كلاشينكوف، وقذائف وصواريخ مضادة للدروع، ومخازن ذخيرة، وقنابل يدوية، وأجهزة اتصال، وطائرات مسيّرة، ومعدات قتالية أخرى".

ولفت البيان إلى أن "أحد المخازن كان داخل مبنى مدني ويُستخدم من قبل عناصر "قوة "، حيث عُثر بداخله على عشرات قطع السلاح إلى جانب سرير طفل وبنى تحتية مدنية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "هذه الأسلحة تُستخدم من قبل عناصر حزب الله في تنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في المنطقة".