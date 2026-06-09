هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية والغربية

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان " أن قوات لواء غفعاتي تواصل نشاطها شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن العمليات تهدف إلى "تصفية عناصر مسلحة وإزالة التهديدات" عن مواطني إسرائيل.
ووفق البيان، فإن "القوات الاسرائيلية قتلت أكثر من 40 عنصراً من حزب الله منذ بدء النشاط في المنطقة".
وأضاف الجيش أن "قواته عثرت خلال الأيام الأخيرة على عدة مخازن أسلحة تابعة لحزب الله داخل مبانٍ مدنية في بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية، مشيراً إلى أن المضبوطات شملت بنادق كلاشينكوف، وقذائف وصواريخ مضادة للدروع، ومخازن ذخيرة، وقنابل يدوية، وأجهزة اتصال، وطائرات مسيّرة، ومعدات قتالية أخرى".
ولفت البيان إلى أن "أحد المخازن كان داخل مبنى مدني ويُستخدم من قبل عناصر "قوة الرضوان"، حيث عُثر بداخله على عشرات قطع السلاح إلى جانب سرير طفل وبنى تحتية مدنية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "هذه الأسلحة تُستخدم من قبل عناصر حزب الله في تنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في المنطقة".
وسائل قتالية إلى جانب سرير طفل: قوات لواء غفعاتي تواصل نشاطها ضد حزب الله في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات لواء غفعاتي نشاطها في شمال نهر الليطاني، بهدف تصفية المخربين وإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل. ومنذ بدء النشاط في المنطقة، قامت القوات بتصفية أكثر من 40 مخربًا تابعين… pic.twitter.com/gjVjr9HzHd
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 9, 2026
وسائل قتالية إلى جانب سرير طفل: قوات لواء غفعاتي تواصل نشاطها ضد حزب الله في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات لواء غفعاتي نشاطها في شمال نهر الليطاني، بهدف تصفية المخربين وإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل. ومنذ بدء النشاط في المنطقة، قامت القوات بتصفية أكثر من 40 مخربًا تابعين… pic.twitter.com/gjVjr9HzHd