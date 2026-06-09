لقاء بين ماكرون وبرّاك وتأكيد على دعم فرنسا لسوريا والعراق ولبنان

استقبل ، سفير لدى والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى والعراق، توماس برّاك، في قصر الإليزيه بباريس، مُجدِّداً دعم لسيادة سوريا والعراق ولبنان وسلامتها الإقليمية ووحدتها.

ووفق البيان الرسمي، فإنَّ المناقشات مع برّاك بشكل أساسي حول ، وبشكل خاص حول سوريا والعراق، وكذلك . وعبَّر المسؤولان عن رغبتهما في مواصلة التنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة لصالح استقرار المنطقة وأمنها.