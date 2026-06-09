هيئة البث الاسرائيلية تكشف تفاصيل المسلّح الذي اجتاز حدود لبنان

نقلت هيئة البث عن مصدر أن هناك تقديرات تشير إلى أن المسلح الذي اجتاز الحدود من كان يخطط للتسلل إلى بلدة في شمال . وأضاف المصدر أن اكتشاف المسلح بعد تسلله من لبنان إلى إسرائيل تم بالصدفة.

وأعلن الجيش ، في وقت سابق، أنه قتل من ادعى أنه مسلّح تسلل عبر الحدود من لبنان وأطلق النار على قواته، في حين تحدثت وسائل إعلام عن تفاصيل الحادثة".

وقال في بيان: "رصدنا مسلحا قرب السياج الحدودي مع لبنان وقضينا عليه بعد اجتيازه الحدود بوقت قصير". وأضاف أن سلاح الجو وقوات خاصة يجريان تمشيطا واسع النطاق، وأن تحقيقات بدأت لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار استهدف قواته بمنطقة جبل راميم في الأعلى شمالي إسرائيل. ولم يكشف على الفور عن هوية المسلّح.

في الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش طلب من سكان مسغاف عام على الحدود مع لبنان منازلهم وعدم مغادرتها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسلّح الذي تسلل من لبنان وقتله الجيش الإسرائيلي كان مختبئا داخل موقع عسكري مهجور ورُصد "صدفةً".