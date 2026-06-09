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لبنان

هيئة البث الاسرائيلية تكشف تفاصيل المسلّح الذي اجتاز حدود لبنان

Lebanon 24
09-06-2026 | 15:07
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هيئة البث الاسرائيلية تكشف تفاصيل المسلّح الذي اجتاز حدود لبنان
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن هناك تقديرات تشير إلى أن المسلح الذي اجتاز الحدود من لبنان كان يخطط للتسلل إلى بلدة في شمال إسرائيل. وأضاف المصدر أن اكتشاف المسلح بعد تسلله من لبنان إلى إسرائيل تم بالصدفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه قتل من ادعى أنه مسلّح تسلل عبر الحدود من لبنان وأطلق النار على قواته، في حين تحدثت وسائل إعلام عن تفاصيل الحادثة".

وقال في بيان: "رصدنا مسلحا قرب السياج الحدودي مع لبنان وقضينا عليه بعد اجتيازه الحدود بوقت قصير". وأضاف أن سلاح الجو وقوات خاصة يجريان تمشيطا واسع النطاق، وأن تحقيقات بدأت لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار استهدف قواته بمنطقة جبل راميم في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل. ولم يكشف على الفور عن هوية المسلّح.

في الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش طلب من سكان مسغاف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم وعدم مغادرتها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسلّح الذي تسلل من لبنان وقتله الجيش الإسرائيلي كان مختبئا داخل موقع عسكري مهجور ورُصد "صدفةً".

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