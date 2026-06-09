تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء الشرع وميقاتي: هذا ما جرى في قصر الشعب

Lebanon 24
09-06-2026 | 23:16
A-
A+
لقاء الشرع وميقاتي: هذا ما جرى في قصر الشعب
لقاء الشرع وميقاتي: هذا ما جرى في قصر الشعب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تركت الزيارة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي الى سوريا الاثنين الفائت حيث استقبله الرئيس احمد الشرع في قصر الشعب، ارتياحا لدى الاوساط السياسية، خصوصا وان اللقاء الاول بينهما في 11 من كانون الأول 2025 خلال تولي ميقاتي مهام رئاسة الحكومة فتح الباب امام مقاربة جديدة للعلاقات اللبنانية- السورية امتدت مفاعيلها لاحقا.
Advertisement

ونقل موقع "تلفزيون سوريا" تفاصيل اللقاء مشيرا إلى أنه استمر لعدة ساعات وشهد نقاشاً معمقاً حول التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة وانعكاساتها على سوريا ولبنان.
وكشفت مصادر سياسية لبنانية، ل"الموقع"ان اللقاء تناول واقع العلاقات الثنائية بين دمشق وبيروت وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.
وسبق أن التقى ميقاتي مع الشرع في دمشق بتاريخ 11 من كانون الأول 2025، حيث شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين اللبنانيين، فيما يعد اللقاء الجديد هو الثاني.
وأوضحت المصادر أن الشرع أكد لميقاتي أن العلاقات بين دمشق والحكومة اللبنانية تشهد تطوراً إيجابياً ومتسارعاً، مشيراً إلى وجود مستوى متقدم من الثقة والتفاهم بين الجانبين حيال عدد من الملفات المشتركة.
وشدد الرئيس السوري، خلال اللقاء، على أن استقرار لبنان وأمنه يشكلان مصلحة سورية مباشرة، مؤكداً حرص دمشق على بناء أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ولفتت المصادر إلى أن الشرع أبدى استعداد سوريا لتقديم ما تستطيع من دعم ومساعدة للبنان، ضمن الإمكانات والظروف المتاحة.

وتطرق اللقاء إلى ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث عرض ميقاتي أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية السورية - اللبنانية، تقوم على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتنشيط حركة التجارة والتبادل الاقتصادي، بما يسهم في دعم الاقتصادين اللبناني والسوري.
ودعا ميقاتي، بحسب المصادر، إلى توفير بيئة مشجعة لرجال الأعمال اللبنانيين الراغبين في الاستثمار داخل سوريا، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار والبنية التحتية والخدمات والنقل والتجارة.
واعتبر ميقاتي أن المرحلة المقبلة قد تتيح فرصاً واعدة للقطاع الخاص اللبناني للمشاركة في مشاريع اقتصادية وتنموية داخل سوريا.
وتناول النقاش أيضاً أهمية إزالة العقبات التي تعيق حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية المشتركة، بما ينعكس إيجاباً على مصالح الشعبين السوري واللبناني.
وبحسب المصادر اللبنانية، سادت اللقاء أجواء إيجابية وودية، وعكس رغبة متبادلة في الحفاظ على قنوات التواصل والتشاور المفتوحة، ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
الشرع استقبل ميقاتي في قصر الشعب بدمشق
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 11:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 11:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة السفير الاميركي اول ترجمة عملية لمحادثات واشنطن.. الرئاسة السورية: الشرع استقبل ميقاتي في قصر الشعب
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 11:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة نواف سلام في قصر الشعب في دمشق
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 11:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نجيب ميقاتي

الدولة اللبنانية

نجيب ميقاتي

اللبنانية

السورية

الثنائي

ميقاتي

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-06-10
Lebanon24
04:01 | 2026-06-10
Lebanon24
04:00 | 2026-06-10
Lebanon24
03:59 | 2026-06-10
Lebanon24
03:37 | 2026-06-10
Lebanon24
03:11 | 2026-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24