بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحية لحزب الله

جيش الدفاع الاسرائيلي يواصل استهداف البنى التحتية الإرهابية في جنوب لبنان: منصات إطلاق جاهزة للإطلاق وبنية تحتية استُخدمت لإطلاق طائرات مسيّرة نحو قواتنا



🔸على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم جيش الدفاع بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في مدينة صور وعدة مناطق… pic.twitter.com/QurqKkepNN — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) June 10, 2026 Advertisement

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية ان الجيش الاسرائيلي يواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله في شملت منصات إطلاق جاهزة للإطلاق وبنية تحتية استُخدمت لإطلاق طائرات مسيّرة نحو قواتناوقالت: على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم الجيش الاسرائيلي بنى تحتية تابعة لمنظمة الإرهابية في مدينة صور وعدة مناطق أخرى في جنوب ، ففي صور، تم استهداف ست بنى تحتية استخدمتها منظمة حزب الله لدفع مخططات إرهابية ضد مواطني وضد قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان. ومن بين الأهداف التي تم استهدافها، موقع استخدمه مخربو منظمة حزب الله الإرهابية لإطلاق طائرات مسيّرة انتحارية نحو قواتنا.وتابعت: في جنوب لبنان، تم استهداف منصات إطلاق محمّلة وجاهزة للإطلاق، ومخربين كانوا ينشطون في منطقة تعمل فيها قوات جيش الدفاع، إضافة إلى بنى تحتية إرهابية أخرى.