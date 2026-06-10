بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحية لحزب الله

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جيش الدفاع الاسرائيلي يواصل استهداف البنى التحتية الإرهابية في جنوب لبنان: منصات إطلاق جاهزة للإطلاق وبنية تحتية استُخدمت لإطلاق طائرات مسيّرة نحو قواتنا
🔸على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم جيش الدفاع بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في مدينة صور وعدة مناطق… pic.twitter.com/QurqKkepNN
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 10, 2026
جيش الدفاع الاسرائيلي يواصل استهداف البنى التحتية الإرهابية في جنوب لبنان: منصات إطلاق جاهزة للإطلاق وبنية تحتية استُخدمت لإطلاق طائرات مسيّرة نحو قواتنا
🔸على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم جيش الدفاع بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في مدينة صور وعدة مناطق… pic.twitter.com/QurqKkepNN