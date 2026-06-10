تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طقس مستقر يسيطر على الاجواء

Lebanon 24
10-06-2026 | 03:59
A-
A+
طقس مستقر يسيطر على الاجواء
طقس مستقر يسيطر على الاجواء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة .
Advertisement



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء:  



غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات.



الخميس:  



قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و انخفاضها فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .



الجمعة:  



قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها فوق الجبال كما تنخفض في الداخل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .



السبت:  



قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .



-الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 14 الى 32 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.



-الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.



-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 24 درجة.



-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,26



-ساعة غروب الشمس: 19,48
مواضيع ذات صلة
طقس ربيعي يسيطر على الأجواء.. ولكن الامطار عائدة
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 14:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس ربيعي مستقر في لبنان.. هل ستعود الامطار؟
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 14:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس مستقر وتراجع في الحرارة.. هكذا سيطون طقس نهاية الاسبوع
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 14:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سلاح الجو يسيطر على أجواء المنطقة كدليل حاسم على التفوق مقابل المحور الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 14:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

شروق الشمس

لبنان وا

طرابلس

بيروت

لبنان

جمالا

زحلة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:02 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:59 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:44 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-06-10
Lebanon24
07:02 | 2026-06-10
Lebanon24
07:00 | 2026-06-10
Lebanon24
06:59 | 2026-06-10
Lebanon24
06:44 | 2026-06-10
Lebanon24
06:44 | 2026-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24