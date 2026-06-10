طقس مستقر يسيطر على الاجواء

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يسيطر طقس ربيعي مستقر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات.الخميس:قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و انخفاضها فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها فوق الجبال كما تنخفض في الداخل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .السبت:قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .-الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 14 الى 32 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 24 درجة.-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.-ساعة : 5,26-ساعة غروب الشمس: 19,48