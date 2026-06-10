لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض هنأت بانطلاق اعمال تأهيله: شريان حياة اقتصادي وتنموي

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عقد أعضاء لجنة متابعة تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض - القليعات اجتماعا في قاعة بلدية خريبة الجندي في ، استهلوه بتوجيه التهنئة إلى أهالي عكار والشمال والى اللبنانيين عموما بمناسبة انطلاق أعمال تأهيل ، معتبرين أن هذا الإنجاز "يشكل محطة تاريخية طال انتظارها وخطوة أساسية على طريق التنمية الاقتصادية والإنمائية للمنطقة".كما توجهوا ب"آيات الشكر والتقدير الى فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي جعل من إنماء المناطق المحرومة ركيزة أساسية، وإلى دولة نواف سلام الذي أثمرت جهوده الدؤوبة في تذليل العقبات الإدارية والفنية وإقرار المشروع في ، وإلى وزير الاشغال العامة والنقل الذي تابع جميع الاجراءات لتنفيذ المشروع وإلى كل من ساهم وعمل بإخلاص من اجل الوطن".واذ بحث المجتمعون في خطة عمل المرحلة المقبلة، أكدوا "ضرورة مواكبة جميع الخطوات والإجراءات الآيلة إلى حسن تنفيذ مشروع التأهيل وصولا إلى التشغيل الكامل للمطار، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات المطلوبة"، وأكدوا أن "إعادة الروح إلى مطار رينيه معوض ليست مجرد خطوة إنمائية للشمال وعكار فحسب، بل هي ركيزة استراتيجية لتعزيز القدرة الاستيعابية الجوية للبنان، وخلق آلاف فرص العمل للشباب وفتح آفاق الاستثمار والتبادل التجاري الدولي".وفي ختام الاجتماع، اتفق ألاعضاء على وضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة، تضمن "متابعة مختلف الملفات المرتبطة بالمشروع والتنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية، تأكيدا على استمرار الجهود حتى إنجاز هذا الاستحقاق الوطني والإنمائي".كما احتفل ألاعضاء بالمناسبة من خلال قطع قالب حلوى تعبيرا عن فرحتهم بهذا الإنجاز "الذي جاء ثمرة جهود ومتابعة مستمرة حثيثة على مدى خمسة عشر سنة، عبر الضغط المتواصل على المسؤولين لإدراج هذا الملف الحيوي على سكة التنفيذ، لما يشكله من شريان حياة اقتصادي وتنموي لكل ".