إنجاز طبيّ... إجراء أوّل جراحة ترميمية مجهرية على مستوى لبنان والمشرق العربي

أعلن المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت
في بيان، انه أجرى بنجاح "أول عملية جراحية لترميم السلاميات القريبة (PIP) في بنصر معطوب، في إنجاز رائد في مجال الجراحة الترميمية المجهرية في لبنان
والمشرق العربي. وقد تولى إجراء العملية فريق من الجراحين ذوي المهارات العالية في المركز، على رأسهم رئيس تجمع نقباء المهن الصحية (HOPA) والجراح المتخصص في جراحة اليد والجراحة الترميمية المجهرية في قسم الجراحة
الدكتور يوسف بخاش. أما المريض فقد أصيب في الإصبعين الأوسط والبنصر الأيمن بسبب تعرضه لحادث سيارة، حيث تحطم المفصل الرئيسي
لإصبع البنصر بالكامل وتشوه، مما أضعف وظيفة اليد بأكملها. وأثناء العملية، رمم المفصل الأساسي للبنصر الأيمن باستخدام المفصل نفسه من أحد أصابع القدم مع وصل ترميمي للشرايين المغذية. ثم نقل ذلك المفصل الصغير الذي تم اقتطاعه مع الأوتار والأوعية المغذية، وثبت مكان البنصر فاستعاد التدفق الطبيعي للدم. وقد كانت الجراحة شاقة بسبب قطر الأوعية الصغير للغاية وصغر حجم المفصل والأجزاء المنقولة مما تطلب دقة ومهارة عالية. وعلى عكس الإجراءات التقليدية، تستعيد هذه الجراحة الدقيقة وظيفة اليد وحركتها وشكلها، مما يجعلها خيارا مثاليا لعلاج الأصابع البالغة التضرر، كما أعرب الدكتور بخاش".
حب الله
وأشاد رئيس دائرة
الجراحة الدكتور جمال حب الله، "بهذه الجهود"، وقال: "تواصل دائرة الجراحة لدينا، والتي تضم أكثر من 40 جراحا من ذوي الخبرة والتفاني، توفير مجموعة واسعة من الإجراءات الجراحية المتطورة البسيطة والمعقدة بنتائج تتطابق مع ما تحققه أفضل المراكز الدولية".
واكد البيان أن "هذه الجراحة الناجحة هي خير دليل على القدرات والخبرات المتميزة التي يحظى بها الجراحون المتخصصون بإصابات اليد في المركز الطبي في الجامعة
الأميركية في بيروت
الذين يواصلون الالتزام بإدخال أحدث التقنيات في ممارستهم الجراحية. وسوف
يمهد هذا الإنجاز الرائد السبيل لإنشاء مركز التميز لجراحة اليد في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو أول مركز من نوعه في لبنان والمنطقة لخدمة المجتمع والمرضى بشكل أفضل".