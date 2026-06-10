إنجاز طبيّ... إجراء أوّل جراحة ترميمية مجهرية على مستوى لبنان والمشرق العربي

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أعلن المركز الطبي في في بيان، انه أجرى بنجاح "أول عملية جراحية لترميم السلاميات القريبة (PIP) في بنصر معطوب، في إنجاز رائد في مجال الجراحة الترميمية المجهرية في والمشرق العربي. وقد تولى إجراء العملية فريق من الجراحين ذوي المهارات العالية في المركز، على رأسهم رئيس تجمع نقباء المهن الصحية (HOPA) والجراح المتخصص في جراحة اليد والجراحة الترميمية المجهرية في الدكتور يوسف بخاش. أما المريض فقد أصيب في الإصبعين الأوسط والبنصر الأيمن بسبب تعرضه لحادث سيارة، حيث تحطم المفصل لإصبع البنصر بالكامل وتشوه، مما أضعف وظيفة اليد بأكملها. وأثناء العملية، رمم المفصل الأساسي للبنصر الأيمن باستخدام المفصل نفسه من أحد أصابع القدم مع وصل ترميمي للشرايين المغذية. ثم نقل ذلك المفصل الصغير الذي تم اقتطاعه مع الأوتار والأوعية المغذية، وثبت مكان البنصر فاستعاد التدفق الطبيعي للدم. وقد كانت الجراحة شاقة بسبب قطر الأوعية الصغير للغاية وصغر حجم المفصل والأجزاء المنقولة مما تطلب دقة ومهارة عالية. وعلى عكس الإجراءات التقليدية، تستعيد هذه الجراحة الدقيقة وظيفة اليد وحركتها وشكلها، مما يجعلها خيارا مثاليا لعلاج الأصابع البالغة التضرر، كما أعرب الدكتور بخاش".وأشاد الجراحة الدكتور جمال حب الله، "بهذه الجهود"، وقال: "تواصل دائرة الجراحة لدينا، والتي تضم أكثر من 40 جراحا من ذوي الخبرة والتفاني، توفير مجموعة واسعة من الإجراءات الجراحية المتطورة البسيطة والمعقدة بنتائج تتطابق مع ما تحققه أفضل المراكز الدولية".واكد البيان أن "هذه الجراحة الناجحة هي خير دليل على القدرات والخبرات المتميزة التي يحظى بها الجراحون المتخصصون بإصابات اليد في المركز الطبي الأميركية في الذين يواصلون الالتزام بإدخال أحدث التقنيات في ممارستهم الجراحية. يمهد هذا الإنجاز الرائد السبيل لإنشاء مركز التميز لجراحة اليد في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو أول مركز من نوعه في لبنان والمنطقة لخدمة المجتمع والمرضى بشكل أفضل".