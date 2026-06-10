بالعربيّة... الرئيس الإسرائيليّ في رسالة إلى اللبنانيين: لديّ حلم بالسفر إلى بيروت

وجّه الرئيس الإسرائيليّ إسحاق هرتسوغ، رسالة إلى رئيس الجمهوريّة وللشعب اللبنانيّ، من الحدود مع .

وقال هرتسوغ باللغة العربيّة: "نمدّ يدنا إلى السلام، لكن عليكم أنّ تُحافظوا على لبنان حرّاً من نفوذ و" ".

وأضاف: "لديّ حلم بالسفر إلى ، وما زال هذا الحلم قائماً".