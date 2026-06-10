بالعربيّة... الرئيس الإسرائيليّ في رسالة إلى اللبنانيين: لديّ حلم بالسفر إلى بيروت

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ في رسالة سلام إلى لبنان ولأول مرة بالعربية
‼️ من الحدود الشمالية أمدّ يدي للسلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرًا من نفوذ إيران وحزب الله والتنظيمات الإرهابية وان يبقى لبنان دولة ذات سيادة واستقلال. لدي حلم بالسفر إلى… pic.twitter.com/KbP7HTp7DU
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 10, 2026
رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ في رسالة سلام إلى لبنان ولأول مرة بالعربية
‼️ من الحدود الشمالية أمدّ يدي للسلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرًا من نفوذ إيران وحزب الله والتنظيمات الإرهابية وان يبقى لبنان دولة ذات سيادة واستقلال. لدي حلم بالسفر إلى… pic.twitter.com/KbP7HTp7DU