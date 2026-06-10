وزير الصناعة يشيد بصمود الصناعيين: نجاح رغم الأزمات

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جال وزير الصناعة المهندس جو عيسى في عدد من المصانع في ساحل المتن . وانضمّ إلى الجولة النائبان رازي الحاج والياس حنكش، عدد من رؤساء بلديات المنطقة، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، رئيس نقاية اصحاب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مولر وصناعيون.ما لفت الوزير عيسى الخوري كما صرح، "صمود الصناعيين ومثابرتهم واستمرارهم في النجاح رغم الظروف الصعبة التي يمر بها ".وشرح ان المصانع التي "تفقدها تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات الروحية والورق والطباعة والترابة ومعدات توزيع وتمديدات الهواء والصناعات المعدنية والخشبية".وأثنى عيسى الخوري على القيّمين على المصانع في المتن، "هذه المنطقة التي تعدّ من أهم المناطق الصناعية في لبنان، وتحتوي على نحو ٣٠٪؜ من المصانع اللبنانية".وأكد أنه يواصل جولاته المناطقية والقطاعية "لتشجيع الصناعيين، والتشديد لهم على وقوف الى جانبهم، داعمة لهم".ودعا الصناعيين الى "المبادرة والاستثمار في الوقت الضائع لأن الفرص آتية يستعيد لبنان استقراره وعافيته".ورأى أن "بعض الانجازات في قطاعات معيّنة ترفع الرأس وتجعلنا نفتخر بالابتكارات اللبنانية، التي وصلت الى منافسة كبريات الشركات العالمية وتحتلّ مكانة متقدمة في تنفيذ مشاريع تمديدات الهواء في الفنادق والمطارات وناطحات السحاب ومحطات المياه والتكرير في جميع القارات".وقال:"هناك صناعات لبنانية ثقيلة ليست للمستهلك العادي، وإنما هي لزوم مشاريع ومعامل ضخمة، وقد تمكّن أصحاب هذه المصانع من الاستحواذ على قسم مهم من الأسواق المحلية والعالمية، ويعود الفضل الى كفاءة الموارد البشرية في لبنان. وأتمنى أن يقدم مستثمرون في مناطق عديدة ويؤسسوا مصانع جديدة وحديثة تنمّي المناطق. لبنان لن يكون بلد الفرص الضائعة. على العكس هو بلد الفرص الواعدة". وذكّر بالحملة الترويجية التي قامت بها وزارة الصناعة وحملت شعار: " اشتري لبناني، بيبقى القرار لبناني".