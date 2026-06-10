تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الصناعة يشيد بصمود الصناعيين: نجاح رغم الأزمات

Lebanon 24
10-06-2026 | 08:19
A-
A+
وزير الصناعة يشيد بصمود الصناعيين: نجاح رغم الأزمات
وزير الصناعة يشيد بصمود الصناعيين: نجاح رغم الأزمات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جال وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري في عدد من المصانع في ساحل المتن الشمالي. وانضمّ إلى الجولة النائبان رازي الحاج والياس حنكش، عدد من رؤساء بلديات المنطقة، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، رئيس نقاية اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر، رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مولر وصناعيون.
Advertisement



ما لفت الوزير عيسى الخوري كما صرح، "صمود الصناعيين ومثابرتهم واستمرارهم في النجاح رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".



وشرح ان المصانع التي "تفقدها تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات الروحية والورق والطباعة والترابة ومعدات توزيع وتمديدات الهواء والصناعات المعدنية والخشبية".



وأثنى عيسى الخوري على القيّمين على المصانع في المتن، "هذه المنطقة التي تعدّ من أهم المناطق الصناعية في لبنان، وتحتوي على نحو ٣٠٪؜ من المصانع اللبنانية".



وأكد أنه يواصل جولاته المناطقية والقطاعية "لتشجيع الصناعيين، والتشديد لهم على وقوف وزارة الصناعة الى جانبهم، داعمة لهم".



ودعا الصناعيين الى "المبادرة والاستثمار في الوقت الضائع  لأن الفرص آتية وسوف يستعيد لبنان استقراره وعافيته".  



ورأى أن "بعض الانجازات في قطاعات معيّنة ترفع الرأس وتجعلنا نفتخر بالابتكارات اللبنانية، التي وصلت الى منافسة كبريات الشركات العالمية وتحتلّ مكانة متقدمة في تنفيذ مشاريع تمديدات الهواء في الفنادق والمطارات وناطحات السحاب ومحطات المياه والتكرير في جميع القارات".



وقال:"هناك صناعات لبنانية ثقيلة ليست للمستهلك العادي، وإنما هي لزوم مشاريع ومعامل ضخمة، وقد تمكّن أصحاب هذه المصانع من الاستحواذ على قسم مهم من الأسواق المحلية والعالمية، ويعود الفضل الى كفاءة الموارد البشرية في لبنان. وأتمنى أن يقدم مستثمرون في مناطق عديدة ويؤسسوا مصانع جديدة وحديثة تنمّي المناطق. لبنان لن يكون بلد الفرص الضائعة. على العكس هو بلد الفرص الواعدة". وذكّر بالحملة الترويجية التي قامت بها وزارة الصناعة وحملت شعار: " اشتري لبناني، بيبقى القرار لبناني".
مواضيع ذات صلة
وزارة الصناعة تطلق المسح الخاص بأضرار القطاع الصناعي 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 19:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية الصناعيين: القطاع تحت ضغط مزدوج وتعزيز الصناعة مدخل لإنعاش الاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 19:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: صمود الطبقة العاملة فعل وطني بامتياز رغم الأزمات
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 19:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين وزير الصناعة وسفير اسبانيا وتأكيد على أهمية فتح أسواق اوروبا أمام الصناعات التكنولوجية اللبنانيّة
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 19:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الصناعة

اللبنانية

الشمالي

المطار

البشري

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:28 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-06-10
Lebanon24
12:07 | 2026-06-10
Lebanon24
12:00 | 2026-06-10
Lebanon24
11:42 | 2026-06-10
Lebanon24
11:30 | 2026-06-10
Lebanon24
11:08 | 2026-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24