تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار: السعودية حريصة على استقرار لبنان والتعاون الأمني يتقدم

Lebanon 24
10-06-2026 | 08:24
A-
A+
الحجار: السعودية حريصة على استقرار لبنان والتعاون الأمني يتقدم
الحجار: السعودية حريصة على استقرار لبنان والتعاون الأمني يتقدم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن "المملكة العربية السعودية تتابع الأوضاع اللبنانية باهتمام كبير، وتحرص على وحدة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه"، مشيرا إلى أن "التعاون بين لبنان والمملكة العربية السعودية يشهد تقدما ملحوظا في عدد من الملفات، لا سيما مكافحة المخدرات".
Advertisement

كلام الحجار جاء في خلال استقباله وفدا من مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث عرض أمام الوفد لنتائج لقاءاته واتصالاته الأخيرة على المستويين العربي والإقليمي، إضافة إلى أبرز الملفات الداخلية التي تتابعها الوزارة.

لقاءات أثناء زيارة الحج

وأشار الحجار إلى أنه التقى وزير الداخلية السعودي أثناء أدائه زيارة الحج، موضحا أن المسؤولين السعوديين "يتابعون الشأن اللبناني عن كثب ويبدون حرصا واضحا على أمن لبنان ووحدة ابنائه".

ولفت الى أن "البحث تناول سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين، لا سيما في مجال مكافحة المخدرات، حيث تحققت نتائج مهمة في الاتجاهين".

وكشف الحجار عن لقائه الأول المباشر مع وزير الداخلية السوري في مكة المكرمة، حيث تم التداول "في آليات تنظيم التعاون بين البلدين"، مؤكدا "أهمية التنسيق في ملفات ضبط الحدود ومكافحة المخدرات وملاحقة المطلوبين والمجرمين، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني بما يخدم المصالح المشتركة".

وأوضح الحجار أنه التقى أيضا في مكة وزير الداخلية الباكستاني، ولفت إلى أن باكستان "منخرطة في المفاوضات الإقليمية الجارية، وهي دولة صديقة للبنان"، معربا عن أمله في "أن تؤدي هذه المساعي إلى نتائج إيجابية في أسرع وقت".

مطار القليعات

وفي ما يتعلق بمطار رينيه معوض - القليعات، أكد الحجار أن الحكومة "أوفت بالتزاماتها، والأعمال التحضيرية انطلقت بصورة جدية وسريعة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين"، معتبرا أن المشروع "يشكل رسالة إنمائية مهمة على الرغم من الظروف الصعبة والحرب المستمرة في الجنوب".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية "وضعت ملاحظاتها من الناحية الأمنية التي أتابع تنفيذها شخصيا"، مؤكدا أن "الأمن لا يمكن أن يكون جزئيا، بل يجب أن يكون كاملا".

وأعلن أن "الشركة الملتزمة ستنجز خلال مهلة 90 يوما المتطلبات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل والهيئة الناظمة للطيران المدني".

خطة لتنظيم الدراجات النارية

وفي ملف الدراجات النارية، أوضح الحجار أن الوزارة "وضعت خريطة طريق شاملة لا تقتصر على تنظيم السير، بل تشمل السلامة المرورية وسلامة المواطنين"، مشيرا إلى "العمل على تطبيق القوانين التي تمنع سير أي دراجة نارية جديدة أو مستعملة من دون تسجيل رسمي، إلى جانب برامج توعوية متخصصة".

واشار إلى أن "تداعيات الحرب والنزوح الداخلي وضغط الكثافة السكانية في بيروت أثرت سلبا على تنفيذ بعض الخطط رغم الجهود الكبيرة المبذولة".

المفاوضات ووقف إطلاق النار

وفي الشأن السياسي، لفت الحجار الى أن "لبنان يشارك في مفاوضات تجري في واشنطن"، مؤكدا أن "الهدف الأساسي يبقى الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".

واعتبر أن "الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها السفير الأميركي ميشال عيسى بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعكس جدية الجهود المبذولة"، وقال: "كل يوم يتأخر فيه الحل يخسر لبنان ويخسر شعبه، لذلك لا بد من وقف هذا النزف".

تعزيز الأمن في بيروت

وأكد الحجار أن "قرار جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح، يستند إلى ما ورد في البيان الوزاري وإلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة".

وتحدث الحدجار في مناسبة عيد قوى الأمن الداخلي عن "الجهوزية العالية للمؤسسة الأمنية"، مشيدا بأداء المديرية من العناصر والضباط وانتشارهم الميداني والاستخباراتي.

وقال: "إن بيروت تتمتع بمستوى أمان يفوق العديد من العواصم الأوروبية"، واكد أن "قوى الأمن الداخلي تؤدي دورا أساسيا في حفظ الاستقرار"، ولفت الى "اهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية".

النافعة ومكافحة الفساد

وفي ملف مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، كشف الحجار عن تنفيذ "خطة متكاملة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشيرا إلى أن الوزارة "تتجه نحو المكننة الكاملة للمعاملات بهدف الحد من الاحتكاك المباشر بين المواطنين والموظفين، ما يساهم في تعزيز الشفافية والحد من فرص الفساد".

وأوضح أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) قدم هبة مخصصة لمكننة أرشيف المصلحة بالكامل".

دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي

وفي ما يخص "مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي"، أكد الحجار أن "الوفد المشارك كان قد تشكل بالفعل، إلا أن الظروف الأمنية والحرب أدت إلى تأجيل انعقاده، مع وجود رغبة من العديد من الدول في تقديم الدعم للبنان"، آملا "ان يعقد بأقرب فرصة ممكنة".

أما في ملف بلدية بيروت، فأكد الحجار أنه يتابع أوضاع البلدية بشكل يومي "باعتبارها تمثل عاصمة جميع اللبنانيين"، مشيرا إلى اجتماعات عقدها مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود والمجلس البلدي والموظفين، حيث شدد على "ضرورة تحسين الأداء وخدمة المواطنين ومكافحة الفساد".

وأوضح الحجار أن "بعض المخالفات تتم معالجتها إداريا، فيما يحال البعض الآخر إلى القضاء المختص"، مؤكدا أن "الرقابة مستمرة والوزارة تتدخل فور اكتشاف أي خلل لتصحيحه".

إشادة بالدفاع المدني ورسالة وطنية

وختم الحجار مشيدا بعناصر الدفاع المدني "الذين يقدمون تضحيات كبيرة في مختلف الميادين"، مؤكدا أن الدولة "تفتخر بما يبذلونه من جهود".

وشدد الحجار على أنه وزير داخلية "لكل اللبنانيين من دون استثناء، وأن الأزمات التي مر بها لبنان "لا بد أن تنتهي ليعود اللبنانيون إلى العيش معا"، مؤكدا أن مرجعيته الأساسية "هي الدولة والقانون والمؤسسات الدستورية"، مشيرا إلى أنه لم يأت من خلفية سياسية "بل من مؤسسة قوى الأمن الداخلي، واحترام القانون والدستور يبقى واجبا وطنيا لا يمكن التهاون فيه".
مواضيع ذات صلة
الحجار يعرب عن تقدير لبنان لما تبذله السعودية من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يلتقي محافظ جبل لبنان ويبحث الملف الأمني واحتياجات النازحين
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: حريصون على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في لبنان ومنع الفتنة
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار عرض وشقير الأوضاع الأمنية وتشديد على تعزيز الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الأمم المتحدة

مجلس الوزراء

اللبنانية

نبيه بري

الأوروبي

السعودية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:28 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-06-10
Lebanon24
12:07 | 2026-06-10
Lebanon24
12:00 | 2026-06-10
Lebanon24
11:42 | 2026-06-10
Lebanon24
11:30 | 2026-06-10
Lebanon24
11:08 | 2026-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24