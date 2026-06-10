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لبنان

بري استقبل جابر وسفير كوبا ويبحث الأوضاع المالية والسياسية

Lebanon 24
10-06-2026 | 09:03
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بري استقبل جابر وسفير كوبا ويبحث الأوضاع المالية والسياسية
بري استقبل جابر وسفير كوبا ويبحث الأوضاع المالية والسياسية photos 0
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رانيا المشاط في زيارة بروتوكولية بعد توليها مهامها الجديدة .الزيارة كانت ايضا مناسبة لعرض آخر تطورات الاوضاع العامة والمستجدات وبرامج التعاون بين لبنان والاسكوا .
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وبعد اللقاء تحدثت الدكتورة المشاط مؤكدة "تقدير الأمم المتحدة والإسكوا للدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الدستورية اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة ، وعلى دعم الأمم المتحدة المستمر للبنان، شعباً ومؤسسات، وحرص الإسكوا على مواصلة أداء رسالتها من بيروت، التي احتضنتها لعقود ومكّنتها من خدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية". 

وأضافت : "تناولنا أهمية تعزيز الاستقرار وصون سيادة لبنان ووحدة أراضيه ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي بما يخفف من معاناة المواطنين ويعيد فتح آفاق التنمية". 

وتابعت المشاط : أعربتُ لدولته عن استعداد الإسكوا لتعزيز التعاون مع مجلس النواب ، من خلال توفير الدعم الفني والمعرفي والخبرات المقارنة في المجالات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، والسياسات الاجتماعية، والحوكمة، والإحصاء، والتحول الرقمي، وبما يسهم في إثراء النقاشات الوطنية ودعم السياسات العامة التي تخدم أولويات لبنان".

واستقبل الرئيس بري،  سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، وعرض معه  للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل تصعيد عدوانها على لبنان اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين .

وقال موسى بعد اللقاء:" تشُرّفت اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري ، تحدثنا كما تعلمون جميعاً عن الأوضاع في المنطقة والتطورات التي تحصل ، والبحث دائماً عن حلول ، وفي انتظار وصول المسارات جميعاً إلى اتفاقات تعيد الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة وإلى لبنان ، ووضعني دولته في الأجواء فيما يتعلق بتطورات الملف أو الأوضاع في لبنان وأكّد على ثوابت عديدة ، وتناقشنا عن بعض الأحاديث والأقاويل عن معادلات مثل معادلات بيروت والضاحية مقابل شمال إسرائيل ، والحقيقة أنا أكّدت له على إن موقفنا في مصر ثابت في هذا الأمر ، نحن لا نبحث إلا عن معادلة واحدة، وهذه المعادلة عنوانها هو وقف إطلاق النار الشامل، وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل كامل، وأيضاً الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية المحتلة ، وأيضاً هذا الأمر يتضمن عودة سيطرة الدولة اللبنانية على كل أرجائها وفرض سيادتها على كافة الأنحاء" .

واضاف موسى : تحدثنا عن المسار التفاوضي في واشنطن، ودولته لديه أفكار كثيرة وأفكار نرى إنها أفكار إيجابية في إطار الثوابت التي يعلن عنها دولته دائما ، وكان هناك أكثر من بيان أصدره دولة الرئيس بري في هذا الأمر".

 وتابع:" تحدثنا بشكل أكثر تفصيلاً عن مسار إسلام آباد ، لأنه يقيناً ولدى مصر، ويمكن الأطراف كلها تعلم إن التوصل إلى تسوية أو اتفاق إطاري في إسلام آباد نرجو إن يلقي بظلال إيجابية على الوضع في لبنان ، هذا ما نبحث عنه ، مرة أخرى كان الحديث أكثر من ممتاز ولمست من دولته إيجابية شديدة ورغبة في العمل للوصول إلى تسوية وإلى اتفاق يعيد للبنان كافة حقوقه ، وفي المقابل أيضاً على لبنان الوفاء بكل التزاماته" .



وعما اذا كان يحمل أفكارا لحلول ما او مبادرة مصرية للرئيس بري؟ اجاب السفير موسى : هذا الأمر تحدثنا فيه أكثر من مرة ، ما يُطرح من أفكار ومقترحات مصرية وقلنا إن هذه المقترحات والأفكار لكي تجد سبيلها للتطبيق أو التفاعل لا بد من توفير المناخ الذي يهيئ لهذا الأمر وهذا المسار وهذا المناخ عنوانه الرئيسي هو وقف إطلاق النار الشامل والكامل في لبنان ، وبدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ، حينها هذه الأفكار تجد سبيلها للتدقيق وأعتقد إن هناك كثير من التعامل والتعاطي بإيجابية مع هذه الأفكار".

وردا على سؤال عن ترابط المسارات في موضوع وقف اطلاق النار والمبادرة المصرية في الشأن المتصل بحصر السلاح ؟ اجاب السفير المصري :" مرة أخرى ،نحن قلنا إن هناك مبدأ ثابتا ومصر متمسكة به ، هو مبدأ ورد في خطاب القسم لفخامة الرئيس عون ، وأيضاً البيان الوزاري للحكومة وهو مسألة من ضمن مسائل عديدة موضوع حصرية السلاح حصرية السلاح أمر مهم ، وهذا عنوانه هو فرض سيادة الدولة اللبنانية على كل أرجائها ، لكن الأفكار لكي تُطبق لا بد من تهيئة المناخ اللازم لها وهذا المناخ  كما قلنا هو وقف إطلاق النار الكامل في لبنان لتهيئة العمل على الأرض ، وأيضاً بدء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، تزامناً مع خطوات أخرى يتم إتخاذها من قِبل الدولة اللبنانية ، سواء من خلال انسحاب حزب الله من جنوب لبنان ، أو انتشار الجيش اللبناني بقدراته وإمكانياته في هذه المناطق ، نقول إنه عندما نصل إلى هذه المرحلة يمكن الحديث عن أفكار لتسوية الأمور الهامة والأمور العالقة لكن إلى الآن هناك الكثير من الإيجابية يتعاطى بها دولة الرئيس بري مع الأفكار المصرية ، أما فيما يتعلق بتلازم المسارات ، نحن قلنا أكثر من مرة  فصل المسارات بمعنى إن لبنان والدولة اللبنانية تمتلك قرارها وسيادتها هذا أمر حتمي، وبالتالي لا أحد يجادل في هذا الأمر ، إنما فكرة تلازم المسارات نحن نرى إن مسار إسلام آباد إذا ما سار بشكل جيد وإيجابي ونرجو هذا ، فهو سيلقي بنتائج على الملف اللبناني وعلى دولة لبنان بشكل يساعد لبنان على الخروج من المأزق الحالي.هنا فكرة تلازم المسارات إنه في لبنان وفي المنطقة. 

نحن ننتظر إن هذا المسار في إسلام آباد ينتج شيئا جيدا وشيئا يمكن أن يعيد الاستقرار إلى المنطقة، وقتها سوف ينسحب هذا الاتفاق على الأوضاع في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان هذه فكرة تلازم المسارات".

وردا على سؤال حول الانقسام بموضوع المفاوضات المباشرة وموقف الرئيس بري منها ؟ أجاب السفير موسى : "طبعاً الرئاسات الثلاثة لها الحق في التعبير عن آرائها، إنما الذي أستطيع أن أؤكد عليه إن ما استمعت إليه اليوم من دولة الرئيس بري هو لا يبتعد كثيراً عن مواقف فخامة الرئيس جوزيف عون وأيضاً دولة الرئيس سلام ، هناك أفكار يتفق فيها الرئيس بري مع الرئاسات ومع الدولة اللبنانية والمسار الذي تسير فيه ، لن أدخل في التفاصيل لكن ما استمعت إليه من دولته اليوم طرح إيجابي ورغبة في حلحلة الأمر وإبداء قدر كبير من التفاهم والتعاون ، وهذا أمر يشكر عليه دولة الرئيس بري".

وردا على سؤال عن المواقف العربية الدولية من العدوان الاسرائيلي على لبنان ؟ اجاب موسى : "أنا اتكلم عن المواقف المصرية وردود أفعالها لما يحدث في لبنان من اعتداءات متواصلة ، مصر موقفها واضح وعندما أُعلن عنه هذا موقف رسمي ، وهو ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وندين هذا بمنتهى القوة والشدة وأيضاً ليس فقط الاعتداء على القرى ، لكن أيضاً حتى عندما يتعرض عنصر أو عنصرين أو أكثر من الجيش اللبناني لأي عملية يتم التعامل معها وإدانتها بشكل فوري، هذا إضافة إلى إن الدور المصري والدور العربي لا ينعكس فقط في وسائل الإعلام ، هناك مسارات كثيرة وتواصل مستمر مع الدولة اللبنانية ومع الأطراف المعنية لتجنيب لبنان مزيد من الاعتداءات ومزيد من الخسائر ، وبالتالي المسارات موجودة ، أما فيما يتعلق بسؤالك عن وقف إطلاق النار  في الحقيقة نحن فهمنا من الجانب الأمريكي إنه يتحدث عن وقف إطلاق نار كامل ، الفكرة إنه وقف إطلاق النار الكامل وهذا يتطلب خطة لتطبيقه، هنا يمكن الحوار الدائر ما بين الدولة اللبنانية والرئاسات الثلاثة وبين الأطراف الأخرى للوصول إلى ما هي الآلية المعتمدة والسليمة التي تعطي لكل ذي حق حقه من أجل استمرار وصمود وقف إطلاق النار وصولاً إلى الانسحاب الكامل الإسرائيلي من لبنان واستقرار الوضع في لبنان بشكل كامل ، فهذا هو المسار الدائر، أرجو إنه ينتج في الأيام القادمة أشياء تساعد لبنان وتخرجه من هذه المرحلة السيئة، ومرة أخرى الشيء المهم هو وقف إطلاق النار الكامل أولاً ثم الحديث عن بدء الانسحاب وإعادة انتشار الجيش في جنوب لبنان ".

واستقبل بري وزير المالية ياسين جابر وبحث معه في المستجدات السياسية والميدانية والأوضاع العامة لا سيمات المالية منها، فسفير كوبا لدى لبنان خورخي ليون كروز وعرضا للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
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