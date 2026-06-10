الجيش الإسرائيليّ: دمرنا مبانٍ استخدمها "حزب الله" لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة

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🔻تدمير بنى تحتية إرهابية استُخدمت لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة ضد قواتنا: قوات قوات وحدة الاستطلاع 869 تواصل نشاطها في جنوب لبنان
🔻تواصل وحدة الاستطلاع (869) التابعة للفرقة 91 العمل لإزالة التهديدات الموجهة ضد دولة إسرائيل. وتعمل الوحدة في مجال جمع المعلومات الاستخبارية، وتوجيه… pic.twitter.com/zOXfSEtYhd
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 10, 2026
🔻تدمير بنى تحتية إرهابية استُخدمت لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة ضد قواتنا: قوات قوات وحدة الاستطلاع 869 تواصل نشاطها في جنوب لبنان
🔻تواصل وحدة الاستطلاع (869) التابعة للفرقة 91 العمل لإزالة التهديدات الموجهة ضد دولة إسرائيل. وتعمل الوحدة في مجال جمع المعلومات الاستخبارية، وتوجيه… pic.twitter.com/zOXfSEtYhd