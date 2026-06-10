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لبنان

الجيش الإسرائيليّ: دمرنا مبانٍ استخدمها "حزب الله" لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة

Lebanon 24
10-06-2026 | 10:12
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الجيش الإسرائيليّ: دمرنا مبانٍ استخدمها حزب الله لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة
الجيش الإسرائيليّ: دمرنا مبانٍ استخدمها حزب الله لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة photos 0
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "وحدة الاستطلاع (869) التابعة للفرقة 91، تُواصل العمل لإزالة التهديدات الموجهة ضدّ إسرائيل. وتعمل الوحدة في مجال جمع المعلومات الاستخبارية، وتوجيه النيران، وتنفيذ الهجمات بواسطة وسائل الرصد والمراقبة".

وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "خلال الأسبوعين الأخيرين، قتلت القوات بالتعاون مع سلاح الجوّ على أكثر من 20 عنصراً عملوا على دفع مخططات وشكّلوا تهديدًا لقواتنا. بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات عددًا من البنى التحتية، من بينها مبانٍ استخدمها عناصر "حزب الله" لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة ضدّ قواتنا".
 
 
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