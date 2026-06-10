الجيش الإسرائيليّ: دمرنا مبانٍ استخدمها "حزب الله" لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "وحدة (869) التابعة للفرقة 91، تُواصل العمل لإزالة التهديدات الموجهة ضدّ . وتعمل الوحدة في مجال جمع المعلومات الاستخبارية، وتوجيه النيران، وتنفيذ الهجمات بواسطة وسائل الرصد والمراقبة".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "خلال الأسبوعين الأخيرين، قتلت القوات بالتعاون مع سلاح الجوّ على أكثر من 20 عنصراً عملوا على دفع مخططات وشكّلوا تهديدًا لقواتنا. بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات عددًا من البنى التحتية، من بينها مبانٍ استخدمها عناصر " " لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة ضدّ قواتنا".

🔻تدمير بنى تحتية إرهابية استُخدمت لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة ضد قواتنا: قوات قوات وحدة الاستطلاع 869 تواصل نشاطها في



🔻تواصل وحدة الاستطلاع (869) التابعة للفرقة 91 العمل لإزالة التهديدات الموجهة ضد . وتعمل الوحدة في مجال جمع المعلومات الاستخبارية، وتوجيه… pic.twitter.com/zOXfSEtYhd — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) June 10, 2026 Advertisement