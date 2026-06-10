في صور وجنوب لبنان.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للحظة استهداف عناصر من "حزب الله"

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "في صور وجنوب : يواصل الجيش الاسرائيلي مهاجمة بنى تحتية والقضاء على عناصر من منظمة ".





أضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم الجيش الاسرائيلي بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله وقضى على عناصر في صور ومناطق أخرى في . في إطار إحدى ، هاجم الجيش الاسرائيلي مستودعًا لوسائل قتالية تابعًا لمنظمة حزب الله. وفي أعقاب الغارة، رُصدت انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية داخله".







🔻في صور وجنوب لبنان: يواصل جيش الدفاع مهاجمة بنى تحتية والقضاء على مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية



🔻خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم جيش الدفاع بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية وقضى على مخربين في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان.



🔻في إطار إحدى الغارات،… pic.twitter.com/4PGapdQDVS — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 10, 2026 Advertisement