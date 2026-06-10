في صور وجنوب لبنان.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للحظة استهداف عناصر من "حزب الله"

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🔻في صور وجنوب لبنان: يواصل جيش الدفاع مهاجمة بنى تحتية والقضاء على مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية
🔻خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم جيش الدفاع بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية وقضى على مخربين في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان.
🔻في إطار إحدى الغارات،… pic.twitter.com/4PGapdQDVS
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 10, 2026
🔻في صور وجنوب لبنان: يواصل جيش الدفاع مهاجمة بنى تحتية والقضاء على مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية
🔻خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم جيش الدفاع بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية وقضى على مخربين في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان.
🔻في إطار إحدى الغارات،… pic.twitter.com/4PGapdQDVS