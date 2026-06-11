توازن داخل "التيار"

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تشير أوساط سياسية متابعة إلى أن " " يسعى في المرحلة الحالية إلى تكريس موقع سياسي يقوم على التوازن في الملفات الأساسية، بعيداً عن الاصطفافات الحادة التي تشهدها الساحة .وبحسب هذه الأوساط، فإن " " يتجنب التموضع في خندق العداء المباشر مع " " كما يرفض في الوقت نفسه العودة إلى مرحلة التحالف السياسي الكامل معه، مفضلاً الحفاظ على هامش مستقل في مقاربته للقضايا الخلافية.وتؤكد المصادر أن هذا التوجه لا يقتصر على رئيس "التيار" وحده، بل ينسحب أيضاً على الإعلاميين والكوادر والناشطين المحسوبين عليه، في إطار سياسة داخلية تهدف إلى توحيد الخطاب السياسي والإعلامي ضمن هذا التوازن.