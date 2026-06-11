تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة تعرض في روما تداعيات الحرب على الأمن الغذائي في لبنان

Lebanon 24
11-06-2026 | 03:07
A-
A+


وزارة الزراعة تعرض في روما تداعيات الحرب على الأمن الغذائي في لبنان
وزارة الزراعة تعرض في روما تداعيات الحرب على الأمن الغذائي في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 شاركت وزارة الزراعة اللبنانية في أعمال الدورة الحادية والثمانين بعد المئة لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 حزيران 2026، ممثلة بالمدير العام للوزارة المهندس لويس لحود ورئيسة مصلحة الصناعات الزراعية المهندسة مريم عيد بصفتها ضابط الاتصال مع المنظمة في لبنان، إلى جانب سفيرة لبنان لدى الجمهورية الإيطالية السيدة كارلا جزار والقنصل مصطفى غيث. وشهدت الدورة مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المالية والتنظيمية والفنية والاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الزراعة والأمن الغذائي العالمي، ولا سيما التحديات المتزايدة الناجمة عن النزاعات المسلحة والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية، بالاضافة إلى استعراض تدخلات منظمة الأغذية والزراعة في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية حول العالم.
Advertisement


خلال الجلسات الرسمية، ألقى المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود كلمة لبنان، ناقلاً تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني إلى رئاسة المجلس والدول الأعضاء، ومستعرضاً واقع القطاع الزراعي اللبناني والتحديات غير المسبوقة التي يواجهها نتيجة الأزمات المتلاحقة والاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنى التحتية الإنتاجية. وأشار لحود إلى أن التقييمات الأخيرة أظهرت تضرر أكثر من 22.5 في المئة من الأراضي الزراعية اللبنانية، أي ما يعادل نحو 51,956 هكتاراً، فيما توقفت أعمال نحو 78 في المئة من المزارعين في الجنوب، وبلغت نسبة النزوح من المناطق المتضررة 76.8 في المئة، ما يهدد استمرارية الإنتاج الزراعي ويزيد الضغوط على الأمن الغذائي الوطني.


كما لفت إلى أن التقديرات الأولية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة الممتدة بين نيسان وآب 2026 تشير إلى أن نحو 1.24 مليون شخص في لبنان قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة التدهور المتسارع في سبل العيش والقدرة على الوصول إلى الغذاء. وأكد لحود أن وزارة الزراعة تواصل تنفيذ خطة استجابة متكاملة تهدف إلى تعزيز صمود المزارعين والحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي، من خلال دعم المزارعين في المناطق المتضررة، ومساندة مربي الثروة الحيوانية، وحماية قطاع تربية النحل، وضمان استمرارية الخدمات الزراعية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.


ودعا منظمة الأغذية والزراعة والدول الأعضاء إلى إيلاء لبنان اهتماماً خاصاً خلال هذه المرحلة الدقيقة، وتعزيز برامج الدعم والإغاثة الزراعية، وتأمين الموارد المالية اللازمة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن استدامة الإنتاج وحماية الأمن الغذائي. كما شدد على أهمية اعتماد التجربة اللبنانية كدراسة حالة عالمية حول الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة على الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية، نظراً لما شهدته الأراضي الزراعية اللبنانية من تدمير للمحاصيل والأشجار والبنى التحتية وسبل العيش في المناطق الريفية.


وعلى هامش أعمال المجلس، عقد لحود اجتماعاً مع نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) السيد ماوريتسيو مارتينا، جرى خلاله بحث تداعيات الحرب على لبنان وانعكاساتها المباشرة على القطاع الزراعي، إضافة إلى استعراض واقع التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة في مجالات الثروة الحيوانية والنباتية والحرجية، ووقاية النبات، ودعم صغار المزارعين وتعزيز قدرتهم على الصمود.



كما تناول الاجتماع متابعة نتائج اللقاء الأخير الذي جمع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إضافة إلى متابعة مخرجات الاتفاقية التي وقعها الوزير هاني مع نظيره الإيطالي، والبحث في سبل توسيع البرامج المشتركة بين لبنان والمنظمة، وتطوير آليات الدعم الفني والمالي المخصصة للقطاع الزراعي اللبناني خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز جهود التعافي الزراعي ودعم صمود المزارعين.



في ختام الاجتماع، أبلغ نائب المدير العام للفاو الوفد اللبناني موافقة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والجانب الإيطالي على مشروع دعم طارئ مخصص للبنان، يهدف إلى مساندة القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على التعافي في ظل الأزمات المتلاحقة والتحديات الراهنة.



وقد تم خلال الاجتماع اتصال مباشر مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لوضعه في أجواء نتائج المباحثات، والتأكيد على أهمية الإسراع في إطلاق المشروع بما يسهم في دعم المزارعين اللبنانيين وتعزيز استمرارية الإنتاج الزراعي في مختلف المناطق اللبنانية.



وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تشكل مؤشراً إيجابياً على استمرار ثقة المجتمع الدولي بالقطاع الزراعي اللبناني، وعلى أهمية الشراكة القائمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في دعم جهود التعافي وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
مواضيع ذات صلة
هاني في مؤتمر "الفاو" الإقليمي من روما: الزراعة خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي وسط تصاعد التحديات
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة اطلقت مبادرة حماية الزراعة والغابات باستخدام المسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ15 مليون يورو.. "خطة طوارئ" زراعية دولية لإنقاذ الأمن الغذائي في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المجتمع الدولي

المدير العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيطالية

اللبنانية

الجمهوري

الإيطالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-06-11
Lebanon24
04:27 | 2026-06-11
Lebanon24
04:21 | 2026-06-11
Lebanon24
04:06 | 2026-06-11
Lebanon24
04:00 | 2026-06-11
Lebanon24
03:38 | 2026-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24