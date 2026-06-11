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لبنان

العدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان.. غارات وقصف من الجنوب إلى البقاع

Lebanon 24
11-06-2026 | 03:30
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العدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان.. غارات وقصف من الجنوب إلى البقاع
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يستمر العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالتزامن مع الضربات الأميركية على إيران وما استدعته من ردّ طهران على عدد من القواعد الأميركية في دول الخليج.
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وميدانياً، أطلق الجيش الإسرائيلي، فجراً، نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة باتجاه عدد من القرى الحدودية في القطاع الأوسط، فيما طال القصف واديي السلوقي والحجير ومحيط الغندورية.

كما شن الطيران المسيّر الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة حزين في قضاء بعلبك، وأخرى طالت مبنى لآل ب. بداخله مستودع لقوارير الغاز في سهل حزين - طاريا غربي بعلبك، ما أدى إلى سقوط إصابات واندلاع حريق كبير في حقل قمح مجاور للمنزل.


واستهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلاً وسيارة في حي المقاصد، من دون وقوع إصابات، فيما سُجلت 4 غارات على وادي برغز.

وفي الجنوب، استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة كفرشوبا وبلدة صريفا، كما طاول القصف المدفعي بلدتي برج قلاويه وتولين.


في السياق، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد عمليات إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه عدد من مستوطنات شمال إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في مسغاف عام والمطلة في الجليل الأعلى، فيما أشارت قناة "كان" الإسرائيلية إلى سقوط مقذوفين قرب المنطقة التي تنشط فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
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