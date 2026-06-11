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لبنان

قريبا السفر من بيروت وإليها بأسعار مُخفضة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-06-2026 | 04:45
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قريبا السفر من بيروت وإليها بأسعار مُخفضة
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سيُصبح بإمكان اللبنانيين قريبا السفر بأسعار تذاكر منخفضة التكلفة، حيث تستعد شركة "طيران الشرق الاوسط" لاطلاق ذراعها الاقتصادية الجديدة "فلاي بيروت" في حزيران 2027 لتقديم خيارات سفر بتكلفة أقل مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة وتوفير خيارات أوسع للمسافرين. 
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وستنطلق الرحلات بأسطول أولي يتكوّن من 5 طائرات من طراز إيرباص a320، وستكون الوجهات بداية باريس، كوبنهاغن، برلين، أمستردام، إسطنبول، دبي، ودوسلدورف. 

وستتجه "فلاي بيروت" إلى مطارات أقل كلفة، على غرار ما تعتمده شركات مثل "ترانسافيا" أو "فلاي دبي" ما يعني خفض الخدمات المجانية داخل الطائرة، بما في ذلك الأمتعة والطعام والخدمات الإضافية، في مُقابل الإبقاء على سعر أساسي أقل للتذكرة. 

يُذكر ان شركة "فلاي بيروت" هي تابعة لشركة "الميدل إيست" وستعمل ككيان مستقل إدارياً، وستعتمد على طياري ومهندسي الشركة الأم، مع الالتزام بالمعايير العالمية نفسها في الصيانة والسلامة.

ويؤكد عدد من أصحاب مكاتب السفر ان "إطلاق شركة "فلاي بيروت" سيزيد المُنافسة في السوق اللبناني، وسيؤمن خيارات أرخص لبعض الوجهات الأوروبية والإقليمية، إضافة إلى أسعار أساسية أقل، لكن مع رسوم إضافية محتملة للأمتعة والخدمات، كما هو شائع لدى شركات الطيران الاقتصادي".

ولا بد من التذكير أخيرا أن شركة "الميدل ايست" تواصل توسيع شبكتها مع إطلاق خطوط جديدة إلى كل من برلين وأمستردام اعتبارا من هذا الصيف.
المصدر: لبنان 24
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