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لبنان

تحذير من ارتفاع موج البحر.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

Lebanon 24
11-06-2026 | 04:51
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تحذير من ارتفاع موج البحر.. إليكم طقس الأيام المقبلة!
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائمًا جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي:
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- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الأحد حيث تتأثر مرتفعات المنطقة بكتل هوائية نسبيا باردة.

- ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين ٢٢ و ٣٠، طرابلس بين ٢١ و ٢٩، وزحلة بين ١٦و ٣٢ درجة.

- تحذير: من تشكل التيارات البحرية وارتفاع موج البحر يومي الأحد والاثنين.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل. يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية.



الجمعة:  غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.



السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات مساء ورياح ناشطة خاصة شمال البلاد.



الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ،تنشط الرياح خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

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